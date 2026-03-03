Серебряный призер РПЛ из Бразилии назвал самый популярный клуб России

Бывший полузащитник «Спартака» Алекс назвал красно-белых самым популярным клубом в России.

– Говоря о масштабах «Спартака»: в последние годы в России идeт большая дискуссия о том, какая команда самая популярная в стране. Одни говорят, что «Спартак», но некоторые уже называют «Зенит». На ваш взгляд, «Спартак» – самая популярная команда в России? Или есть более популярные клубы?

– Конечно, я считаю, что «Спартак» – самый популярный клуб в России. Но также я уважаю величие «Зенита», ЦСКА и всех остальных российских клубов. Но «Спартак» для меня номер один. Я люблю «Спартак» всем сердцем.