Жена Семака подарила мужу гребень, икону и крест

Жена Сергея Семака Анна рассказала, что подарила мужу на 50-летие православный крест и серебряный гребень для бороды.
Еще одним подарком стала икона преподобного Сергия Радонежского, украшенная четырьмя топазами.
«Надевая на Сергея крест, я совершенно искренне сказала: «Хочу, чтоб с этим крестом ты и почил», имея ввиду, что носить его нужно теперь до конца жизни. А серебряным гребнем хорошо расчесывать длинную окладистую бороду – когда-нибудь муж непременно отрастит такую, а пока будет причесывать волосы», – написала Анна Семак.
Как сообщает «МК Санкт-Петербург», стоимость массивного нательного креста из золота с изображением Георгия Победоносца и драгоценными камнями, по данным сайта ювелирной мастерской, превышает 1,5 миллиона рублей.
- Сергею Семаку исполнилось 50 лет 27 февраля.
- Ранее председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер вместе с председателем правления «Зенита» Константином Зыряновым подарил специалисту куртку-бомбер с надписью «Семак здесь главный».
Источник: телеграм-канал mine dandelion wine