Жена Семака подарила мужу гребень, икону и крест

3 марта, 14:00
8

Жена Сергея Семака Анна рассказала, что подарила мужу на 50-летие православный крест и серебряный гребень для бороды.

Еще одним подарком стала икона преподобного Сергия Радонежского, украшенная четырьмя топазами.

«Надевая на Сергея крест, я совершенно искренне сказала: «Хочу, чтоб с этим крестом ты и почил», имея ввиду, что носить его нужно теперь до конца жизни. А серебряным гребнем хорошо расчесывать длинную окладистую бороду – когда-нибудь муж непременно отрастит такую, а пока будет причесывать волосы», – написала Анна Семак.

Как сообщает «МК Санкт-Петербург», стоимость массивного нательного креста из золота с изображением Георгия Победоносца и драгоценными камнями, по данным сайта ювелирной мастерской, превышает 1,5 миллиона рублей.

  • Сергею Семаку исполнилось 50 лет 27 февраля.
  • Ранее председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер вместе с председателем правления «Зенита» Константином Зыряновым подарил специалисту куртку-бомбер с надписью «Семак здесь главный».

Источник: телеграм-канал mine dandelion wine
Россия. Премьер-лига Зенит Зенит Семак Сергей
...уефан
1772536674
...ладно уже, промолчу! Хотя, здесь поле непаханное, благо есть где разгуляться)... Полтинник - возраст неплохой для мужика...
Ответить
evgevg13
1772538013
Скромнее надо быть. Как то не по христиански такое выпячивание да ещё на весь мир...
Ответить
Красногорск_Фан
1772538095
Не футбольные это новости. Частная жизнь
Ответить
Cleaner
1772538766
Жена Семака подарила мужу гребень, икону и крест ЗА СЧЕТ самого же Семака! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
порт
1772541662
Ну подарила и подарила,не нужно всë проводить в сумму стоимости.
Ответить
FWSPM
1772543201
маразм крепчает
Ответить
rash1959
1772544851
А где носки?
Ответить
