Жена Семака подарила мужу гребень, икону и крест

Жена Сергея Семака Анна рассказала, что подарила мужу на 50-летие православный крест и серебряный гребень для бороды.

Еще одним подарком стала икона преподобного Сергия Радонежского, украшенная четырьмя топазами.

«Надевая на Сергея крест, я совершенно искренне сказала: «Хочу, чтоб с этим крестом ты и почил», имея ввиду, что носить его нужно теперь до конца жизни. А серебряным гребнем хорошо расчесывать длинную окладистую бороду – когда-нибудь муж непременно отрастит такую, а пока будет причесывать волосы», – написала Анна Семак.

Как сообщает «МК Санкт-Петербург», стоимость массивного нательного креста из золота с изображением Георгия Победоносца и драгоценными камнями, по данным сайта ювелирной мастерской, превышает 1,5 миллиона рублей.