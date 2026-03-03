Экс-судья РПЛ назвал истерией реакцию на отмену гола «Балтики»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил отмену гола защитника «Балтики» Кевина Андраде в матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

По его словам, мяч не засчитали из-за пассивного офсайда у другого футболиста калининградцев, который мешал голкиперу.

«Непонятно, почему у всех возникает истерия по поводу отменeнного гола «Балтики». Такое ощущение, что весь мир ждал или до сих пор ждeт, когда «Зенит» проиграет. Наверное, хотели испортить Семаку день рождения. На пустом месте называть департамент плохим и жаловаться на китайские линии…

Проблема тут одна – не хватает камер. Все валят друг на друга, хотя решать еe нужно было ещe тогда, когда не могли понять, забил ЦСКА «Крыльям» или нет.

Что касается отменeнного гола, весь вопрос в том, находился ли Хиль за линией офсайда. Всe. Как я раньше говорил, обсуждать линии, кто и как их рисует, – бессмысленно. Потому что департамент выпустил наглядное видео, как это происходит.

Судьи и руководители здесь абсолютно ни при чeм. Хиль был в офсайде. Если так, то он перекрывал обзор вратарю, который сначала сделал шаг влево и только потом среагировал на мяч. Это «вне игры».

Больше в этой игре эпизодов у Сухого не было. Хорошая работа в сложном матче», – сказал Федотов.