  • Главная
  • Новости
  • Экс-судья РПЛ назвал истерией реакцию на отмену гола «Балтики»

Экс-судья РПЛ назвал истерией реакцию на отмену гола «Балтики»

3 марта, 10:29
63

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил отмену гола защитника «Балтики» Кевина Андраде в матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

По его словам, мяч не засчитали из-за пассивного офсайда у другого футболиста калининградцев, который мешал голкиперу.

«Непонятно, почему у всех возникает истерия по поводу отменeнного гола «Балтики». Такое ощущение, что весь мир ждал или до сих пор ждeт, когда «Зенит» проиграет. Наверное, хотели испортить Семаку день рождения. На пустом месте называть департамент плохим и жаловаться на китайские линии…

Проблема тут одна – не хватает камер. Все валят друг на друга, хотя решать еe нужно было ещe тогда, когда не могли понять, забил ЦСКА «Крыльям» или нет.

Что касается отменeнного гола, весь вопрос в том, находился ли Хиль за линией офсайда. Всe. Как я раньше говорил, обсуждать линии, кто и как их рисует, – бессмысленно. Потому что департамент выпустил наглядное видео, как это происходит.

Судьи и руководители здесь абсолютно ни при чeм. Хиль был в офсайде. Если так, то он перекрывал обзор вратарю, который сначала сделал шаг влево и только потом среагировал на мяч. Это «вне игры».

Больше в этой игре эпизодов у Сухого не было. Хорошая работа в сложном матче», – сказал Федотов.

  • Арбитры отменили гол Андраде после видеопросмотра на 75‑й минуте при счете 0:0. Главным судьей матча был Алексей Сухой.
  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 42 очками после 19 туров. «Балтика» идет 5-й с 35 очками.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Балтика Зенит Федотов Игорь Сухой Алексей
Комментарии (63)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1772524117
Даже федотафф это понимает . Даже федотафф .
Ответить
Иннокентий-Смоктуновский-
1772524694
Никто и не истерил, просто людей не нужно держать за дураков, то, что вы всегда будете защищать своего барина вместе с теми же ручными комментаторами, уже всем понятно давно, ну раньше вы это хотя бы как-то завуалированно делали, а сейчас уже вообще в край обнаглели, начертили линию по середине стопы и пофиг, ладно пусть даже по середине, ну там плечо ещё дальше, чем стопа, а они тупо эту линию подогнали, как самим нужно, и хотят нас убедить, что всё там в порядке, РПЛ загнил полностью, дальше уже будет только трупное разложение, кому такими темпами вообще нужен будет такой, на хрен, чемпионат, вот посмотрите дальше, сколько ещё таких приколов будет в одну сторону.
Ответить
ScarlettOgusania
1772524947
а кто виноват в том, что у газпрём-медиа (конкретно - у срач-тв), выигравших тендер на показ ВАР, не хватает камер и чертит "китайские линии", как им вздумается..? ещё и судей, бывших игроков зенита (конкретно - Бобровский), на матчи "заряжает"...((
Ответить
СильныйМозг
1772525397
Опять здесь сектанты. Интересно, почему они молчали, когда засчитали гол мартинса зениту из чистого офсайда?
Ответить
Дубина
1772526204
Одному Сухому хорошо лежит на диване яички чухает с чемоданом бабла и до лампочки ему был там гол аль не был)))) Он миллионер а для блох это так мелочушка с казны)))
Ответить
САДЫЧОК
1772526702
Вот так эти типы и думают.А, то что произошёл обман то ему всё равно. Не получится Федотов лгать и срать.
Ответить
Lenin26
1772526998
Я хз,в чём проблема этих линий,всё чётко видно и понятно,плюс есть видео о том как рисуются эти линии,посмотрите,будет полезно,хотя некоторым упоротым это не поможет,во всём этом эпизоде только один спорный вопрос,мешал игрок Балтики Адамову или нет.
Ответить
Красногвардейчик
1772532983
Наверное, хотели испортить Семаку день рождения. =================================== Аааааа ну тогда сразу нужно говорить, у Семака день рождения, и Зенит должен по любому выиграть, не важно как...но выиграть
Ответить
gennadiy
1772534198
У таких судей каждый матч сложный. Идите на СВО там всем легко.
Ответить
Умнюша
1772537440
Ну и пусть свинарник бомбит дальше - стыдно за рыл, ой как стыдно!!!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
18+
  • Читайте нас: 