Семин высказался об отмененном голе «Балтики» в ворота «Зенита»

Юрий Семин отреагировал на отмену гола «Балтики» в ворота «Зенита»
«Что касается отменeнного гола «Балтики» – он спорный. Был бы Семак в этой ситуации, он бы тоже говорил, что всe спорно. Всe, что по телевизору показали, мне кажется, что игрок «Балтики» не мешал вратарю, который был в офсайде.
Многих вещей я не понимаю – линия офсайда чертится по ступне или по плечу? Если по плечу, то не было офсайда, если по ступне – наверное, был», – сказал Сeмин.
- «Зенит» обыграл «Балтику» со счетом 1:0 в матче 19-го тура РПЛ.
- На 77-й минуте защитник калининградцев Кевин Андраде забил мяч, который был отменен из-за пассивного офсайда Брайана Хиля.
- Победный гол «Зенита» в этой встрече забил Луис Энрике на 87-й минуте.
Источник: «Чемпионат»