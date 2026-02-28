Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семин высказался об отмененном голе «Балтики» в ворота «Зенита»

Семин высказался об отмененном голе «Балтики» в ворота «Зенита»

Сегодня, 17:57
16

Юрий Семин отреагировал на отмену гола «Балтики» в ворота «Зенита»

«Что касается отменeнного гола «Балтики» – он спорный. Был бы Семак в этой ситуации, он бы тоже говорил, что всe спорно. Всe, что по телевизору показали, мне кажется, что игрок «Балтики» не мешал вратарю, который был в офсайде.

Многих вещей я не понимаю – линия офсайда чертится по ступне или по плечу? Если по плечу, то не было офсайда, если по ступне – наверное, был», – сказал Сeмин.

  • «Зенит» обыграл «Балтику» со счетом 1:0 в матче 19-го тура РПЛ.
  • На 77-й минуте защитник калининградцев Кевин Андраде забил мяч, который был отменен из-за пассивного офсайда Брайана Хиля.
  • Победный гол «Зенита» в этой встрече забил Луис Энрике на 87-й минуте.

Еще по теме:
Орлов: «Гол Андраде вытекал из логики событий, но нарисовали линии, тут уже никуда не деться» 8
Миллер и Зырянов подарили Семаку куртку на 50-летие 36
Тренер «Балтики» высказался об офсайдных линиях при отмене гола в ворота «Зенита» 11
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Балтика Зенит Семин Юрий
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1772290879
Нечестно отменили
Ответить
slavа0508
1772291237
Лукавит . Палыч . всё он понимает . аккуратно сказал ...и все всё поняли ...
Ответить
Айболид
1772291243
Момент СПОРНЫЙ , а не одназначно решаемый в пользу атакующей команды .
Ответить
Fju-2
1772292837
"игрок «Балтики» не мешал вратарю, который был в офсайде" Вратарь точно не был в офсайде.
Ответить
Давид59
1772293398
Не мешал вратарю? Вроде Сёмин человек разбирающийся в футболе, а такое говорит. Этот парень (игрок Балтики) стоял точно на линии удара. По телеку куча повторов была.
Ответить
...уефан
1772293533
...стар стал Палыч, неконфликтен...
Ответить
ishelonin
1772295366
ЗПРФ тянут за уши лишь бы юбилей не просрать)))
Ответить
subbotaspartak
1772296703
...линия офсайда чертится по ступне или по плечу?... По понятиям (гонорар)...
Ответить
Главные новости
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
2
ВидеоШнякин назвал пенальти в матче «Локо» – «Пари НН» худшим в РПЛ за последние годы
19:42
3
Федотов отреагировал на спорный пенальти в матче «Локомотив» – «Пари НН»
19:25
2
Видео«Позорище, вы сдурели?!» Радимов призвал уйти из профессии судей матча «Локо» – «Пари НН»
19:08
18
РПЛ. «Локомотив» в меньшинстве обыграл «Пари НН» (2:1)
18:59
18
«Мои самые большие премиальные»: стало известно, сколько получили игроки «Рубина» за победу над «Барсой»
18:34
1
Новичка «Зенита» назвали бомжом за 35 миллионов
18:17
11
Семин высказался об отмененном голе «Балтики» в ворота «Зенита»
17:57
16
Видео«Вы что творите»: Мостового шокировало решение судей в матче «Краснодара» с «Ростовом»
17:44
11
Мусаев двумя словами описал 2:1 «Краснодара» с «Ростовом»
17:27
5
Все новости
Все новости
«Не хочется, чтобы были такие пенальти»: Алаев – о матче «Локо» с «Пари НН»
19:37
1
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Пари НН»: голы и лучшие моменты (Видео)
18:59
Новичка «Зенита» назвали бомжом за 35 миллионов
18:17
11
Семин высказался об отмененном голе «Балтики» в ворота «Зенита»
17:57
16
Видео«Вы что творите»: Мостового шокировало решение судей в матче «Краснодара» с «Ростовом»
17:44
11
Мусаев двумя словами описал 2:1 «Краснодара» с «Ростовом»
17:27
5
Альба назвал виновного в поражении «Ростова» от «Краснодара»
17:22
2
Реакция Сперцяна на вырванную победу «Краснодара» над «Ростовом»
17:10
5
Лапочкин назвал «катастрофой» ситуацию с судейством в РПЛ
16:59
10
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
16:35
1
РПЛ. «Краснодар» победил «Ростов» (2:1) и вышел в лидеры, у ростовчан 2 удаления
16:35
70
Эмоциональная реакция Тедеева на отмену гола Дзюбы
16:27
Впечатления Орлова от новичка «Зенита» Дурана
16:17
1
Дзюба отреагировал на отмену гола в Оренбурге
16:04
1
Геничу предложили спор на 10 миллионов
15:56
8
«Позор и ужас»: представитель Дзюбы – об отмененном голе
15:43
2
«Зенит» выработал стратегию по Венделу и Луису Энрике
15:29
20
В «Акроне» намекнули на руку «Газпрома» в отмененном голе Дзюбы
15:00
5
«Матч ТВ» заменил Черданцева на игре РПЛ: известна причина
14:46
12
Лепсая: «Неужели в России нет айтишников, способных написать код по чертежу прямых офсайдных линий?»
14:38
3
РПЛ. «Оренбург» обыграл «Акрон», гол Дзюбы отменили из-за офсайда
14:02
18
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
14:02
Количество ВАР-вмешательств в РПЛ превышает норму в 2 раза
13:59
Орлов: «Гол Андраде вытекал из логики событий, но нарисовали линии, тут уже никуда не деться»
13:56
9
Гонду высказался об обозначении своей фамилии в РПЛ
13:41
ФотоМиллер и Зырянов подарили Семаку куртку на 50-летие
13:32
37
Тренер «Балтики» высказался об офсайдных линиях при отмене гола в ворота «Зенита»
13:23
12
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ростов»: 28 февраля 2026
13:20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 