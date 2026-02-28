Семин высказался об отмененном голе «Балтики» в ворота «Зенита»

Юрий Семин отреагировал на отмену гола «Балтики» в ворота «Зенита»

«Что касается отменeнного гола «Балтики» – он спорный. Был бы Семак в этой ситуации, он бы тоже говорил, что всe спорно. Всe, что по телевизору показали, мне кажется, что игрок «Балтики» не мешал вратарю, который был в офсайде.

Многих вещей я не понимаю – линия офсайда чертится по ступне или по плечу? Если по плечу, то не было офсайда, если по ступне – наверное, был», – сказал Сeмин.