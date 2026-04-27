  • Реакция Генича на новость об отставке Шпилевского из «Пари НН»

Реакция Генича на новость об отставке Шпилевского из «Пари НН»

Сегодня, 00:23
2

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на информацию, что «Пари НН» уволил главного тренера Алексея Шпилевского.

«Зачем? Почему именно сейчас? Какое-то странное решение, если это правда», – написал Генич.

Сообщается, что вместо Шпилевского команду возглавит Вадим Гаранин.

  • Шпилевский возглавил «Пари НН» 16 июня 2025 года.
  • В этом сезоне команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 22 очка.
  • Шпилевский брал чемпионаты Казахстана и Кипра.
  • Накануне в 27-м туре РПЛ «Пари НН» проиграл «Спартаку» (1:2), причем нижегородцы забили первыми.
  • В ближайшем туре «Пари НН» сыграет на выезде против «Ахмата» (3 мая).

Руководство «Пари НН» оконфузилось с отставкой Шпилевского 2
Шпилевский требует выплаты неустойки от «Пари НН» 9
Стало известно, кто возглавит «Пари НН» вместо Шпилевского 8
Источник: телеграм-канал Константина Генича
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига Пари НН Шпилевский Алексей Генич Константин
Комментарии (2)
Император 1
1777260807
Давно уже надо было
Ответить
АртурZaСМ
1777262986
Генич тупой что ли? Что за вопрос почему сейчас? А когда? В последних 6 играх 2 очка уверенно несутся к вылету. Когда если не сейчас...
Ответить
Победы «Спартака» и «Зенита», отставка-фантом в РПЛ, «Краснодар» и «Динамо Мх» заподозрили в договорняке и другие новости
00:59
Реакция Генича на новость об отставке Шпилевского из «Пари НН»
00:23
2
Руководство «Пари НН» оконфузилось с отставкой Шпилевского
00:00
6
Определен человек, который вытаскивает «Спартак» из болота
Вчера, 23:30
18
Аршавин оценил победу «Зенита» над «Ахматом»
Вчера, 22:50
Экс-советник Федуна сказал, когда «Спартак» выиграет РПЛ
Вчера, 22:39
15
Соболев прокомментировал лидерство «Краснодара» в РПЛ
Вчера, 22:23
6
Семак одним словом описал победу «Зенита» над «Ахматом»
Вчера, 22:16
Черчесов высказался после поражения «Ахмата» от «Зенита»
Вчера, 22:10
Шпилевский требует выплаты неустойки от «Пари НН»
Вчера, 21:44
10
Все новости
Все новости
Губерниев оскорбил московский клуб РПЛ
Вчера, 23:24
5
Экс-советник Федуна сказал, когда «Спартак» выиграет РПЛ
Вчера, 22:39
15
Соболев прокомментировал лидерство «Краснодара» в РПЛ
Вчера, 22:23
6
Семак одним словом описал победу «Зенита» над «Ахматом»
Вчера, 22:16
Черчесов высказался после поражения «Ахмата» от «Зенита»
Вчера, 22:10
Шпилевский требует выплаты неустойки от «Пари НН»
Вчера, 21:44
10
Реакция фанатов «Зенита» на легкую победу над «Ахматом»
Вчера, 21:39
3
Обзор матча «Зенит» – «Ахмат»: голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:27
1
РПЛ. «Зенит» благодаря голу Соболева победил «Ахмат» и приблизился к «Краснодару»
Вчера, 21:27
74
Названа единственная причина, почему ЦСКА до сих пор не уволил Челестини
Вчера, 21:23
3
Интервью Евсеева после матча «Динамо Мх» с «Краснодаром»
Вчера, 21:20
7
В «Краснодаре» ответили на претензии о том, что клуб тянут судейством
Вчера, 20:50
10
Мнение Рабинера о тяжелой победе «Спартака» над «Пари НН»
Вчера, 20:39
2
Осинькин прояснил свое будущее в «Сочи» после поражения от «Динамо»
Вчера, 20:34
Фото«Динамо» продлило контракт с Бувачем
Вчера, 20:29
Мусаев прокомментировал тяжелую победу «Краснодара» над «Динамо Мх»
Вчера, 20:21
Реакция «Фратрии» на натужную победу «Спартака» над «Пари НН»
Вчера, 20:15
5
Гусев рассказал о жестком разговоре с футболистами «Динамо»
Вчера, 19:58
1
Кордоба установил личный рекорд результативности в РПЛ
Вчера, 19:47
1
«Локомотив» потерял шансы на чемпионство
Вчера, 19:28
4
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:01
1
РПЛ. «Краснодар» с трудом победил «Динамо Мх» и увеличил отрыв от «Зенита» на 4 очка
Вчера, 19:01
89
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Сочи» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:54
РПЛ. «Динамо» победило «Сочи» благодаря голам Тюкавина и Нгамале
Вчера, 18:53
6
Маркиньос ответил на вопрос об уходе из «Спартака»
Вчера, 18:45
9
В «Локомотиве» объяснили, почему не борются за чемпионство
Вчера, 18:30
2
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Ахмат»: 26 апреля 2026
Вчера, 18:20
7
Семин оценил шансы «Спартака» на бронзу в этом сезоне
Вчера, 18:15
10
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
