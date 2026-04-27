Реакция Генича на новость об отставке Шпилевского из «Пари НН»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на информацию, что «Пари НН» уволил главного тренера Алексея Шпилевского.
«Зачем? Почему именно сейчас? Какое-то странное решение, если это правда», – написал Генич.
Сообщается, что вместо Шпилевского команду возглавит Вадим Гаранин.
- Шпилевский возглавил «Пари НН» 16 июня 2025 года.
- В этом сезоне команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 22 очка.
- Шпилевский брал чемпионаты Казахстана и Кипра.
- Накануне в 27-м туре РПЛ «Пари НН» проиграл «Спартаку» (1:2), причем нижегородцы забили первыми.
- В ближайшем туре «Пари НН» сыграет на выезде против «Ахмата» (3 мая).
Источник: телеграм-канал Константина Генича