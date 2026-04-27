Реакция Генича на новость об отставке Шпилевского из «Пари НН»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на информацию, что «Пари НН» уволил главного тренера Алексея Шпилевского.

«Зачем? Почему именно сейчас? Какое-то странное решение, если это правда», – написал Генич.

Сообщается, что вместо Шпилевского команду возглавит Вадим Гаранин.