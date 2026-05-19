Смолов выбрал лучших в сезоне РПЛ в 15 номинациях

Вчера, 19:41
3

Экс-нападающий сборной России Федор Смолов определил лучших в сезоне РПЛ-2025/26.

Лучший вратарь: Станислав Агкацев;

Лучший защитник: Витор Тормена;

Лучший полузащитник: Эдуард Сперцян;

Лучший нападающий: Джон Кордоба;

Лучший молодой игрок: Кирилл Глебов;

Лучший игрок: Джон Кордоба;

Лучший российский игрок в Европе: Матвей Сафонов;

Лучший тренер: Сергей Семак;

Худший тренер: «Слэпстик» (речь об Алексее Шпилевском);

Лучший гол: Дмитрий Воробьев в ворота ЦСКА;

Худшее решение арбитра: пенальти, назначенный Павлом Кукуяном, в матче «Динамо Мх» – «Зенит»;

Лучший судья: Инал Танашев;

Разочарование сезона: «Динамо» Валерия Карпина;

Прогресс сезона: Никита Кривцов;

Селекция сезона: «Локомотив».

Источник: Smol FM
Россия. Премьер-лига Смолов Федор
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1779210258
)) Хлебало разявил, амбассадор бычий.) А про родное Динамо- ни гугу..))
Ответить
Император 1
1779221191
С большинством не согласен
Ответить
