Смолов выбрал лучших в сезоне РПЛ в 15 номинациях

Экс-нападающий сборной России Федор Смолов определил лучших в сезоне РПЛ-2025/26.
Лучший вратарь: Станислав Агкацев;
Лучший защитник: Витор Тормена;
Лучший полузащитник: Эдуард Сперцян;
Лучший нападающий: Джон Кордоба;
Лучший молодой игрок: Кирилл Глебов;
Лучший игрок: Джон Кордоба;
Лучший российский игрок в Европе: Матвей Сафонов;
Лучший тренер: Сергей Семак;
Худший тренер: «Слэпстик» (речь об Алексее Шпилевском);
Лучший гол: Дмитрий Воробьев в ворота ЦСКА;
Худшее решение арбитра: пенальти, назначенный Павлом Кукуяном, в матче «Динамо Мх» – «Зенит»;
Лучший судья: Инал Танашев;
Разочарование сезона: «Динамо» Валерия Карпина;
Прогресс сезона: Никита Кривцов;
Селекция сезона: «Локомотив».
Источник: Smol FM