Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Смолов объяснил странный поступок Соболева во время празднования чемпионства «Зенита»

Смолов объяснил странный поступок Соболева во время празднования чемпионства «Зенита»

Вчера, 14:37
7

Экс-нападающий сборной России Федор Смолов отреагировал на появление Александра Соболева в майке Джона Дурана.

  • Соболев надел футболку с фамилией колумбийского экс-одноклубника во время празднования чемпионства.
  • Весной Александр выиграл конкуренцию у Дурана за место в стартовом составе.
  • Бывший спартаковец стал автором золотого гола «Зенита» в ворота «Ростова» (1:0).

– Что он этим хотел показать? Мол, смотрите, я переиграл Дурана?

– Думаю, да, сто процентов.

– Мне кажется, появление футболки Дурана – это какой-то внутрикомандный мем, что футболисты сами не поняли, что это было.

– Но Соболев надел эту майку с подтекстом, что я выиграл конкуренцию и где сейчас этот парень [Дуран]?

Хотя я думаю, что эту конкуренцию бы выиграл сейчас и Олег Веретенников.

Еще по теме:
Смолов ответил, верит ли в трансферы Батракова и Кисляка в «ПСЖ»
«При мне такой херни не было бы»: Смолов – о «Динамо» 16
Смолов объяснил, почему Николич не возглавит «Зенит» 2
Источник: Smol FM
Россия. Премьер-лига Аль-Наср Зенит Смолов Федор Соболев Александр Дуран Джон
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Артур17
1779192806
Где Веретенников и где этот... Пропасть!!!
Ответить
Номэд
1779195300
То не странный, а позорный. Как и весь зенит!
Ответить
Анатолий-Зыба-vkontakte
1779196228
Думаю это была демонстрация причастности Дурана к чемпионству Зенита и не более , не надо выдумывать
Ответить
Кольчугино
1779198233
Предлагаю не ругаться. Соболев сделал свой выбор, как и большая и многочисленная плеяда игроков. Конечно, я больше ценю таких людей как Тотти и иже с ними (перечислять нет смысла).. Пусть это останется на совести самих людей..
Ответить
kvm
1779204423
какой же он @банько...
Ответить
Главные новости
Пономарев объяснил, почему Акинфееву следует закончить карьеру
19:01
Аршавин назвал двух лучших игроков сезона РПЛ
18:41
Раскрыты условия включения Неймара в сборную Бразилии на ЧМ-2026
18:26
1
ФотоНазваны судьи матча «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка
18:11
6
Во Франции не знают об интересе «ПСЖ» к Батракову
18:05
1
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
17:57
2
Аршавин хочет видеть в «Зените» Сафонова и еще 3 российских игроков
17:25
11
Мостовой назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ
16:53
2
Губерниев назвал ошибкой назначение нового тренера «Динамо»
16:40
1
Кононов прокомментировал свой уход из «Торпедо»
16:30
1
Все новости
Все новости
Экс-игрок «Спартака» осудил «Локомотив» за празднование выигрыша бронзовых медалей
18:53
«Балтика» поборется за игрока «Спартака»
17:40
1
Аршавин хочет видеть в «Зените» Сафонова и еще 3 российских игроков
17:25
11
Фото«Краснодар» заинтересовался бывшим игроком молодежной сборной Бразилии
17:14
2
Мостовой назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ
16:53
2
Губерниев назвал ошибкой назначение нового тренера «Динамо»
16:40
1
Раскрыта зарплата Шварца в «Динамо»
16:03
5
Черчесов высказался о возможном уходе из «Ахмата»
15:40
8
Мостовой отреагировал на назначение Шварца в «Динамо»
15:26
4
Данни поздравил «Зенит» с чемпионством
15:10
1
Гусев рассказал о своих отношениях с Карпиным
15:00
3
Россиянин из «Зенита» может перейти в «Сьон»
14:47
5
«Торпедо» объявило об отставке Кононова
14:31
2
Дуглас Сантос высказался о России после вызова в сборную Бразилии на ЧМ-2026
14:23
9
Черчесов сказал, какой клуб поддерживал в чемпионской гонке в РПЛ
14:14
8
Агент Тюкавина упрекнул игроков «Динамо»
13:58
Стал известен главный тренер «Крыльев Советов» на следующий сезон
13:39
2
Погребняк определил лучшего игрока сезона РПЛ
13:25
3
Радимов – о выигранном споре: «Надеюсь, у Соболева есть совесть»
12:57
9
Селюк сказал, кто должен тренировать «Динамо»: «Ему сам Путин вручал орден»
12:46
8
Раскрыта позиция Тюкавина по возвращению Шварца в «Динамо»
12:18
1
Бубнов оценил бесплатный уход Бонгонда из «Спартака»
12:12
1
Орлов – о легионере «Зенита»: «Достоин играть в топ-клубах Европы»
11:47
3
Сперцян ответил Луневу, сказавшему, что игроки «Краснодара» не следят за языком
11:30
6
Гусев высказался о трансфере Тюкавина в «Зенит»
11:07
2
Генич объяснил, почему у Лички может не получиться в ЦСКА
10:43
4
Бубнов: «Всей стране непонятно, кого Карпин приглашает в сборную»
10:21
5
Названо условие для трансфера Тикнизяна в «Зенит»
10:05
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 