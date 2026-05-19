Смолов объяснил странный поступок Соболева во время празднования чемпионства «Зенита»

Экс-нападающий сборной России Федор Смолов отреагировал на появление Александра Соболева в майке Джона Дурана.

Соболев надел футболку с фамилией колумбийского экс-одноклубника во время празднования чемпионства.

Весной Александр выиграл конкуренцию у Дурана за место в стартовом составе.

Бывший спартаковец стал автором золотого гола «Зенита» в ворота «Ростова» (1:0).

– Что он этим хотел показать? Мол, смотрите, я переиграл Дурана?

– Думаю, да, сто процентов.

– Мне кажется, появление футболки Дурана – это какой-то внутрикомандный мем, что футболисты сами не поняли, что это было.

– Но Соболев надел эту майку с подтекстом, что я выиграл конкуренцию и где сейчас этот парень [Дуран]?

Хотя я думаю, что эту конкуренцию бы выиграл сейчас и Олег Веретенников.