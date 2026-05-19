75-миллионный форвард из АПЛ хочет перейти в «Барселону»

Нападающий «Челси» Жуан Педро собирается сменить клуб предстоящим летом.

Бразильский футболист хочет перейти в «Барселону», которая ищет замену для Роберта Левандовского.

Сумма потенциальной сделки оценивается в 100 миллионов евро.

«Челси» не планировал продавать Педро, но может согласиться на трансфер из-за непопадания в еврокубки.