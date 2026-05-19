75-миллионный форвард из АПЛ хочет перейти в «Барселону»

Нападающий «Челси» Жуан Педро собирается сменить клуб предстоящим летом.
Бразильский футболист хочет перейти в «Барселону», которая ищет замену для Роберта Левандовского.
Сумма потенциальной сделки оценивается в 100 миллионов евро.
«Челси» не планировал продавать Педро, но может согласиться на трансфер из-за непопадания в еврокубки.
- В этом сезоне форвард забил 20 голов и сделал 9 ассистов в 49 матчах.
- Его рыночная стоимость – 75 миллионов евро.
- Контракт Педро с «Челси» рассчитан до 2033 года.
Источник: Mundo Deportivo