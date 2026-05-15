Мбаппе назвал свою единственную ошибку в «Реале»

Вчера, 10:13
2

Нападающиий «Реала» Килиан Мбаппе отреагировал на свист болельщиков мадридцев во время домашней игры 36-го тура Примеры с «Овьедо» (2:0).

– Как вы себя чувствуете после того, как не сыграли на «Камп Ноу»? И понимаете ли вы свист?

– Очень обидно не сыграть в класико, особенно учитывая то, что я всегда в нем забивал. Действительно жаль. Но свист… такова жизнь. Мы не можем изменить мнение разъяренных людей. Это их способ выразить свое мнение, и не стоит принимать это на свой счет. Меня много раз освистывали. Такова жизнь игрока «Реала» и такого известного человека, как я.

– Почему, как вы думаете, вас освистали? Из-за поездки в Италию?

– Не знаю. Клуб разрешил мне находиться вне Мадрида, и я не единственный, кто отсутствовал. Но такие вещи нужно принимать. Смотреть вперед и исправлять ситуацию.

– Как вы отреагировали на этот свист?

– Нужно принимать это, приятель. Это мнение людей. Никто сегодня не умрет. Нормально, что люди ищут крайних, когда мы не выигрываем. Так происходит во всех клубах.

– Не считаете ли вы, что допустили ошибки в последние недели: прилетели за 12 минут до матча с «Эспаньолом», уехали в отпуск…

– Отпуск? Это твое мнение, ты не знаешь, чем я занимался. Почему ты говоришь «отпуск»?

Я ошибся только в том, что не помог команде выиграть трофеи. Все остальное – это мнения. Никто не знает, почему я уехал. У меня было разрешение клуба. Просто подобное [мнение] хорошо продается. А я сосредоточен только на одном – завоевании трофеев.

  • В этой игре Мбаппе вышел на замену на 69-й минуте и на 80-й отметился голевой передачей Джуду Беллингему.
  • 27-летний француз провел за мадридцев 42 матча в этом сезоне, забил 41 гол, сделал 7 ассистов.

Таврида
1778830672
"А я сосредоточен только на одном – завоевании трофеев." Ага, только без тебя ПСЖ уже во второй подряд финал ЛЧ выходит, а Реал с тобой в глубокую задницу упал. Токсичный игрок с зашкаливающим ЧСВ - вот это и есть проблема.
Ответить
Everest13
1778843487
Интересно а сколько он должен забивать чтобы его не освистывали? Два три гола в каждом матче? Не слежу за игрой реала но в команде ещё есть игроки которые должны тащить , или без мбапе не получается?
Ответить
