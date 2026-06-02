Мбаппе стал худшим в Примере по отработке в обороне

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе совершил лишь 6 оборонительных действий за 31 матч в чемпионате Испании минувшего сезона.

Это менее 0,2 в среднем за игру и по этому показателю француз занял последнее, 344-е место среди игроков Примеры.

Вингер «Мадрида» Винисиус Жуниор занял 336-е место (32 очка, показатель 1 в среднем за игру).