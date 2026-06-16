Фаната «Атлетико» арестовали за оскорбления в адрес Винисиуса в матче, где «Реал» не играл

Болельщик «Атлетико» арестован полицией за расистские оскорбления в адрес вингера «Реала» Винисиуса.
Инцидент имел место 14 апреля перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Барселоной» (1:2) в Мадриде.
27-летний мужчина называл бразильца такими словами, как «шимпанзе» и «обезьяна».
Момент попал на видеокамеры, после чего полиция начала расследование. Арестованного обвиняют в разжигании ненависти.
- Бразилец, выступающий за «Реал», даже не мог играть в том матче.
- Это не первый случай проявления расизма в адрес 25-летнего Винисиуса. В июне прошлого года четверо ультрас «Атлетико» были приговорены к срокам от 14 до 22 месяцев тюрьмы после того, как они повесили на мосту в столице Испании куклу в футболке бразильца.
Источник: As