Фаната «Атлетико» арестовали за оскорбления в адрес Винисиуса в матче, где «Реал» не играл

Болельщик «Атлетико» арестован полицией за расистские оскорбления в адрес вингера «Реала» Винисиуса.

Инцидент имел место 14 апреля перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Барселоной» (1:2) в Мадриде.

27-летний мужчина называл бразильца такими словами, как «шимпанзе» и «обезьяна».

Момент попал на видеокамеры, после чего полиция начала расследование. Арестованного обвиняют в разжигании ненависти.