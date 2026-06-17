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«Реал» подписал экс-полузащитника «Манчестер Сити»

17 июня, 11:59

«Реал» официально объявил о переходе португальского полузащитника Бернарду Силвы. Контракт рассчитан на два сезона – до 30 июня 2028 года.

«Реал Мадрид и Бернарду СилвСилва достигли соглашения, по которому он станет игроком «Реала» на следующие два сезона, до 30 июня 2028 года», – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

31-летний португалец предыдущие девять сезонов провел в «Манчестер Сити», с которым шесть раз выиграл АПЛ, а также Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

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Источник: официальный сайт «Реала»
Испания. Примера Португалия. Примейра Трансферы Реал Манчестер Сити Силва Бернарду
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