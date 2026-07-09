Аршавин оценил вариант с переходом Дзюбы в «Спартак»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы.

– В каком клубе вы видите Артема Дзюбу?

– В чемпионате России он может поиграть. Каждая команда из второй восьмерки могла бы его присмотреть и выгодно использовать в этом сезоне.

– Переход в «Спартак» стал бы красивым завершением карьеры?

– Для Дзюбы это было бы вообще шикарно. Но я не знаю, насколько его хочет «Спартак».