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Аршавин оценил вариант с переходом Дзюбы в «Спартак»

Сегодня, 10:43
12

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы.

– В каком клубе вы видите Артема Дзюбу?

– В чемпионате России он может поиграть. Каждая команда из второй восьмерки могла бы его присмотреть и выгодно использовать в этом сезоне.

– Переход в «Спартак» стал бы красивым завершением карьеры?

– Для Дзюбы это было бы вообще шикарно. Но я не знаю, насколько его хочет «Спартак».

  • 37-летний Дзюба в минувшем сезоне провел за «Акрон» 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • Он покинул тольяттинцев и находится в статусе свободного агента.
  • Дзюба играл за первую команду «Спартака» с 2006 по 2015 годы с перерывами на аренды.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Аршавин Андрей Дзюба Артем
Комментарии (12)
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СильныйМозг
1783584098
Как говорится, в спартаке, его вместе в руками оторвут.)))
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Good_win_ФКСМ
1783584148
было бы шикарно, если бы писклявый никому ничего не должный позвал рукоблуда с его партнершей Азмунихой доигрывать в бо.мжит - для них всех это было бы шикарное завершение их не особо значимых для всех нас карьер...
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Литейный 4 (returned)
1783585724
Дзюба ноги об кб тряпку вытер во всем известном матче на Закрывашке. Осталось посЦать на ромбик. Гыгыгы
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NewLife
1783587006
Срач тв пробивает дно. Спросите лучше шершавина, погасил ли он долги по алиментам😑
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evgevg13
1783588317
Скорее всего Дзюба завяжет с футболом да продолжит карьеру гуляя из шоу в шоу. Или напару с губошлепом будет что-нибудь комментировать.
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