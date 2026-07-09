Заявление Египта о судействе в матче с Аргентиной

Египетская футбольная ассоциация выразил недовольство судейством в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Аргентиной (2:3).

«Федерация футбола Египта не может молчать по поводу судейских решений, принятых во время матча против Аргентины, а также по поводу ненадлежащего использования системы ВАР.

Несколько ключевых эпизодов вызвали серьезную обеспокоенность и породили глубокие вопросы о последовательности и справедливости решений, которые напрямую повлияли на ход игры.

Произошедшее во время матча, безусловно, вызвало широкое недовольство среди наших игроков, персонала и болельщиков, которые ожидали высочайшего уровня судейства на самой большой футбольной сцене.

Каждый игрок, который носит футболку сборной Египта, и каждый болельщик, поддерживающий команду, заслуживают справедливости, уважения и равного применения правил игры», – говорится в заявлении.

Главным судьей встречи был Франсуа Летексье.

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