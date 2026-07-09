Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Заявление Египта о судействе в матче с Аргентиной

Сегодня, 09:49
6

Египетская футбольная ассоциация выразил недовольство судейством в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Аргентиной (2:3).

«Федерация футбола Египта не может молчать по поводу судейских решений, принятых во время матча против Аргентины, а также по поводу ненадлежащего использования системы ВАР.

Несколько ключевых эпизодов вызвали серьезную обеспокоенность и породили глубокие вопросы о последовательности и справедливости решений, которые напрямую повлияли на ход игры.

Произошедшее во время матча, безусловно, вызвало широкое недовольство среди наших игроков, персонала и болельщиков, которые ожидали высочайшего уровня судейства на самой большой футбольной сцене.

Каждый игрок, который носит футболку сборной Египта, и каждый болельщик, поддерживающий команду, заслуживают справедливости, уважения и равного применения правил игры», – говорится в заявлении.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

Еще по теме:
Ямаль высказался о критике в свой адрес
Ромарио оскорбил Анчелотти и извинился за это 1
Где смотреть матч Испания – Бельгия: во сколько прямая трансляция 10 июля 2026
Источник: ESPN
Чемпионат мира Египет Аргентина
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1783583536
Жалко, пирамиды снесли И египтяне понесли...
Ответить
timismayev
1783583905
Мужики, кто любит ставить на спорт. Ищите в любом поиске 14-летний сервис прогнозов. Гарантии на все прогнозы. Игра до победы! Я сам 5 лет с ними играю. Ищите по фразе «серебряный прогноз купить». Гарантия!
Ответить
vvv123
1783584076
В ФИФЕ тоже коррупция!
Ответить
Cleaner
1783585204
Египтяне, хватит ныть и кляузничать! Проиграли вы потому, что лохи и не смогли 10 минут выстоять при счете 2:0 в свою пользу. Судья тут ну совершенно ни при чем!
Ответить
ZAITZEFF2011
1783585877
Играть нужно до последней минуты.
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
69
Каррера посоветовал «Спартаку» именитого тренера
13:41
ВидеоВ Парагвае сожгли чучело Мбаппе
13:23
2
Дзюба рассказал о срыве своего трансфера в АПЛ
13:14
1
Названо условие для трансфера Малкома в «Зенит»
13:05
2
Бывший тренер сборной России: «Месси – величайший из всех»
12:53
3
Агент Хусанова: «Крутились люди, внушавшие ему: «Два года поиграешь за «Сочи»
12:27
1
Названа сумма, которую «Барселона» предложила за трансфер Адейеми
12:15
Адвокат Сафонова заявил, что игроку не дают увидеться с ребенком от бывшей жены
11:48
1
ФотоВратарь «Ростова» перешел в московский клуб
11:36
1
Все новости
Все новости
В ФИФА предостерегли от нападок на судей ЧМ-2026: «Это может привести к угрозам в их адрес»
11:59
3
Журналист – о сенаторе из Парагвая, ругавшей Мбаппе: «Отвратительная, мерзкая, расистская свинья»
11:14
2
В ФИФА оценили судейство в матче Аргентина – Египет
10:57
10
Чемпионат мира 2026, 9 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
10:37
Заявление Египта о судействе в матче с Аргентиной
09:49
6
Ямаль высказался о критике в свой адрес
09:38
1
Ромарио оскорбил Анчелотти и извинился за это
09:10
1
Где смотреть матч Испания – Бельгия: во сколько прямая трансляция 10 июля 2026
08:51
Ловчев: «Анчелотти не главный в сборной Бразилии»
01:39
5
Роналду написал два слова после прощального матча на ЧМ
01:30
4
Ловчев вынес вердикт Нагельсману
01:18
5
Обновленный рейтинг фаворитов ЧМ-2026 от Goal после 1/8 финала
00:39
1
Неймар думает о завершении карьеры в 34 года
Вчера, 23:47
3
Еще один звездный певец выступит в перерыве финала ЧМ-2026
Вчера, 23:23
3
Экс-игрок «Барселоны» возглавил сборную Мексики
Вчера, 22:56
Гусев назвал желаемого победителя ЧМ-2026
Вчера, 22:00
1
Фабрицио Романо раскрыл имя нового главного тренера сборной Португалии
Вчера, 21:50
1
Назван самый популярный матч ЧМ-2026 у россиян
Вчера, 21:38
3
Канчельскис объяснил, почему Аргентина победила Египет, уступая 0:2 до 79-й минуты
Вчера, 19:50
Червиченко назвал идеальный финал ЧМ-2026
Вчера, 19:19
14
ФИФА не стала отменять желтую карточку Олисе
Вчера, 18:31
7
Мамаев отреагировал на камбэк Аргентины с Египтом
Вчера, 18:20
Мостовой – о сборной США на ЧМ-2026: «Теперь могут звонить кому угодно»
Вчера, 17:36
2
Ловчев сказал, что его удивило на ЧМ-2026: «Вы что, боженьки там, в ФИФА?»
Вчера, 17:25
6
Реакция Семина на камбэк Аргентины с Египтом
Вчера, 17:10
2
Хусанов отказался от первой брачной ночи ради сборной Узбекистана
Вчера, 16:59
7
Анри встал на защиту Роналду: «Его наследие неприкосновенно»
Вчера, 16:31
1
Футболист АПЛ сбил женщину, проехав на красный свет
Вчера, 16:22
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+