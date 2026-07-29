«Арсенал» готов отказаться от борьбы за Винисиуса

В «Арсенале» считают, что у них мало шансов оформить трансфер вингера «Реала» Винисиуса.
Лондонцы ожидают, что бразилец подпишет новое соглашение с мадридским клубом. «Канониры» теряют веру в возможность перехода игрока.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» рассматривает возможность трансфера Винисиуса на тот случай, если он не продлит контракт с «Мадридом».
- Нынешний контракт 26-летнего игрока с «Реалом» рассчитан до середины 2027 года.
- В прошлом сезоне Винисиус провел за клуб 53 матча, забил 22 гола, сделал 14 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 140 миллионов евро.
Источник: Marca