«Арсенал» готов отказаться от борьбы за Винисиуса

В «Арсенале» считают, что у них мало шансов оформить трансфер вингера «Реала» Винисиуса.

Лондонцы ожидают, что бразилец подпишет новое соглашение с мадридским клубом. «Канониры» теряют веру в возможность перехода игрока.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» рассматривает возможность трансфера Винисиуса на тот случай, если он не продлит контракт с «Мадридом».