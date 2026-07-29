Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Арсенал» готов отказаться от борьбы за Винисиуса

Сегодня, 13:24
2

В «Арсенале» считают, что у них мало шансов оформить трансфер вингера «Реала» Винисиуса.

Лондонцы ожидают, что бразилец подпишет новое соглашение с мадридским клубом. «Канониры» теряют веру в возможность перехода игрока.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» рассматривает возможность трансфера Винисиуса на тот случай, если он не продлит контракт с «Мадридом».

  • Нынешний контракт 26-летнего игрока с «Реалом» рассчитан до середины 2027 года.
  • В прошлом сезоне Винисиус провел за клуб 53 матча, забил 22 гола, сделал 14 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 140 миллионов евро.

Еще по теме:
Стало известно, почему «Арсенал» заинтересовался Винисиусом
«Реал» сделал предложение Винисиусу 1
«Челси» планирует подписать 35-летнего экс-игрока «Арсенала» и «МЮ»
Источник: Marca
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Арсенал Винисиус
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ТяжелаяАртиллерия
1785321933
Что-то мне подсказывает, что Динамо Бр., тоже готово отключится от борьбы за этого игрока.
Ответить
Император 1
1785323042
Не нужен он Арсеналу.
Ответить
Главные новости
Дзюба и Заболотный могут оказаться в одном клубе
16:17
Агент Икарди прокомментировал трансфер Мауро в Россию
15:49
Назначения судей на 2-й тур РПЛ
15:29
14
«Матч ТВ» покажет только одну игру 2-го тура РПЛ
14:41
10
ВидеоИгрок Испании отметил победу на ЧМ-2026 с девушками на яхте и затем расстался с возлюбленной
14:33
7
Названы клубы РПЛ с самыми дешевыми и дорогими абонементами
14:07
1
Неймар объявил решение о своем будущем в сборной Бразилии
13:36
2
«Арсенал» готов отказаться от борьбы за Винисиуса
13:24
2
Дзюба может завершить карьеру осенью
13:12
5
«Спартак» нацелен купить форварда, в шорт-листе остается Даку, от которого отказался ЦСКА
12:59
4
Все новости
Все новости
«Арсенал» готов отказаться от борьбы за Винисиуса
13:24
2
«Реал» начал переговоры о покупке лучшего игрока ЧМ-2026
12:16
«Челси» согласовал трансфер 35-летнего форварда
11:19
1
«ПСЖ» хочет отомстить «Реалу», подписав Родри
Вчера, 22:55
2
У Дзюбы с Эмери начался конфликт в «Спартаке» из-за молочного коктейля
Вчера, 21:50
21
Вингер «ПСЖ» согласился перейти в «Ливерпуль»
Вчера, 17:46
Родри пропустит начало сезона
Вчера, 16:24
1
«Реал» может купить лучшего игрока ЧМ-2026 за 50-60 миллионов
Вчера, 15:24
Фото«Сити» продлил контракт с защитником
Вчера, 15:15
1
Товарищеский матч. «Челси» победил австралиийский клуб, 17-летний Сатпаев забил гол
Вчера, 15:07
Стало известно, почему «Арсенал» заинтересовался Винисиусом
Вчера, 11:38
«Ливерпуль» рассчитывает снизить цену за игрока «ПСЖ», оцененного в 170 миллионов
Вчера, 09:18
1
«Реал» сделал предложение Винисиусу
Вчера, 08:30
1
«Челси» планирует подписать 35-летнего экс-игрока «Арсенала» и «МЮ»
27 июля
Раскрыт клуб, куда перейдет Стоунз после 10 лет в «Манчестер Сити»
27 июля
«Челси» нацелился на игрока, за плечами которого 12 лет в «Ливерпуле»
27 июля
Винисиус может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Арсенала»
27 июля
2
Завершил карьеру вратарь, игравший с Аршавиным за «Арсенал»: «Спасибо тебе, футбол, за все»
26 июля
2
«Арсенал» рассматривает подписание Винисиуса
25 июля
Реакция Хусанова на новый контракт с «Манчестер Сити»
25 июля
1
ФотоХусанов подписал новый контракт с «Манчестер Сити»
25 июля
Украинец Забарный может покинуть «ПСЖ»
25 июля
7
ФотоДоннарумма сыграл свадьбу в Италии, ее посетили Холанд и Гвардиола
25 июля
5
Роналду переманивает Бруну Фернандеша в «Аль-Наср»
25 июля
1
Фото«Ньюкасл» подписал полузащитника «Монако» за 35,5 миллиона
24 июля
1
«Челси» договорился о трансфере защитника за 52 миллиона
24 июля
3
Фото«Манчестер Сити» объявил о трансфере игрока за 116 миллионов
23 июля
Символическая сборная разочарований ЧМ-2026
23 июля
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+