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«ПСЖ» хочет отомстить «Реалу», подписав Родри

Вчера, 22:55

«ПСЖ» всерьез заинтересован в подписании полузащитника «Манчестер Сити» Родри.

Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи хочет подписать игрока сборной Испании, чтобы отомстить «Реалу», который покупает Яна Диоманде из «РБ Лейпциг».

В «ПСЖ» были уверены, что подпишут Диоманде, однако затем вмешался «Реал».

Аль-Хелайфи жаждет реванша и хочет заполучить Родри любой ценой.

  • 30-летний Родри был признан лучшим игроком чемпионата мира-2026.
  • В 2024-м он выиграл «Золотой мяч» лучшему футболисту мира.

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Источник: AS
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Сити Реал Родри
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