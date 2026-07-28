«ПСЖ» хочет отомстить «Реалу», подписав Родри

«ПСЖ» всерьез заинтересован в подписании полузащитника «Манчестер Сити» Родри.

Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи хочет подписать игрока сборной Испании, чтобы отомстить «Реалу», который покупает Яна Диоманде из «РБ Лейпциг».

В «ПСЖ» были уверены, что подпишут Диоманде, однако затем вмешался «Реал».

Аль-Хелайфи жаждет реванша и хочет заполучить Родри любой ценой.