«ПСЖ» хочет отомстить «Реалу», подписав Родри

«ПСЖ» всерьез заинтересован в подписании полузащитника «Манчестер Сити» Родри.
Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи хочет подписать игрока сборной Испании, чтобы отомстить «Реалу», который покупает Яна Диоманде из «РБ Лейпциг».
В «ПСЖ» были уверены, что подпишут Диоманде, однако затем вмешался «Реал».
Аль-Хелайфи жаждет реванша и хочет заполучить Родри любой ценой.
- 30-летний Родри был признан лучшим игроком чемпионата мира-2026.
- В 2024-м он выиграл «Золотой мяч» лучшему футболисту мира.
Источник: AS