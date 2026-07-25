«Арсенал» рассматривает подписание Винисиуса

«Арсенал» заинтересовался нападающим «Реала» Винисиусом.

Лондонский клуб рассматривает подписание бразильского футболиста в том случае, если он не продлит контракт с мадридцами.

Нынешнее соглашение Винисиуса с «Реалом» истекает летом 2027 года.