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«Арсенал» рассматривает подписание Винисиуса

Сегодня, 16:14

«Арсенал» заинтересовался нападающим «Реала» Винисиусом.

Лондонский клуб рассматривает подписание бразильского футболиста в том случае, если он не продлит контракт с мадридцами.

Нынешнее соглашение Винисиуса с «Реалом» истекает летом 2027 года.

  • Винисиус выступает за «Реал» с лета 2018 года.
  • В составе мадридского клуба он стал трехкратным чемпионом Испании и двукратным победителем Лиги чемпионов.
  • В 2024 году форвард получил награду лучшему футболисту сезона по версии ФИФА.

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Источник: The Athletic
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал Арсенал Винисиус
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