«Арсенал» рассматривает подписание Винисиуса

«Арсенал» заинтересовался нападающим «Реала» Винисиусом.
Лондонский клуб рассматривает подписание бразильского футболиста в том случае, если он не продлит контракт с мадридцами.
Нынешнее соглашение Винисиуса с «Реалом» истекает летом 2027 года.
- Винисиус выступает за «Реал» с лета 2018 года.
- В составе мадридского клуба он стал трехкратным чемпионом Испании и двукратным победителем Лиги чемпионов.
- В 2024 году форвард получил награду лучшему футболисту сезона по версии ФИФА.
Источник: The Athletic