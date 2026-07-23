Стало известно, почему автор победного гола Испании на ЧМ-2026 может уйти в «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес может покинуть команду.

У него есть предложение «ПСЖ», о котором уже знают его агенты. Форвард всегда чувствовал, что его ценит главный тренер Луис Энрике, который готов отвести игроку очень важную роль в своей команде, хотя и не в качестве бесспорного игрока основного состава. Это предложение привлекает Феррана.

При этом он считает предложение «Барселоны» о продлении контракта недостаточным как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения спортивных возможностей.

Он хочет более высокую зарплату и больше игрового времени в команде под руководством Ханси Флика. Игрок чувствует себя недооцененным, и, если руководство «Барсы» не предложит ему лучшие условия, он покинет каталонский клуб.

Контракт футболиста с каталонцами действует до июня 2027 года. Учитывая обстоятельства, спортивный директор Деку установил цену в 50 миллионов евро за трансфер испанца.