Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью прокомментировал ситуацию с несостоявшимся переходом в команду полузащитника Родри.

Испанец, обсуждавший трансфер в «Мадрид», в итоге перебрался из «Манчестер Сити» в «Барселону».

– Думаете, «Барселона» сказала Родриго: «Мы заберем тебя у «Реала»?

– Нет, не думаю… Не знаю.

– Вы разговаривали с Родриго?

– Да, я разговаривал с ним пару раз, и «Реал» сделал ему очень хорошее предложение. Думаю, у них очень хорошие отношения с «Сити». Вне переговоров с «Сити» клуб связался с Родриго и сделал ему значительное предложение.

У Родриго были сомнения, он колебался… И сомнения Родриго породили сомнения и у меня. Он выдающийся игрок и был очень профессионален с нами, ничего плохого сказать не могу.

Но «Реал» – это клуб такого уровня, в котором не может быть игроков, которые дважды подумают. Если вы связываетесь с ним, игрок лишь спрашивает вас: «Когда мне нужно приехать?» Вот такая концепция. Родриго был очень профессионален с нами, я желаю ему удачи. Не очень много, конечно. Но я желаю ему всего наилучшего.

– Это преподносится как победа «Барселоны» над «Реалом».

– Победы – это то, что происходит на поле, это титулы. Именно там рождаются победы.