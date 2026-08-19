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  • Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»

Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»

19 августа, 12:35

Защитник Маттео Руджери перешел из «Атлетико» в «Астон Виллу».

Сообщалось, что сумма сделки составит 25+1,5 миллиона евро.

  • 24-летний итальянец в прошлом сезоне провел за мадридцев 47 матчей, в которых отметился 7 асистами.

Также «Астон Вилла» приобрела у «Пармы» вратаря Зиона Сузуки.

Голкипер сборной Японии обошелся бирмингемцам в 30+5 миллионов евро.

Ранее сорвался его трансфер в «ПСЖ».

  • 23-летний Сузуки провел за Японию 4 матча на ЧМ-2026, пропустил 5 голов, сыграл на ноль 1 встречу.
  • Футболист, родившийся в США, провел за «Парму» в прошлом сезоне 22 игры, из которых в 6 оставил свои ворота «сухими», а в остальных ему забили 30 мячей.

Также «Астон Вилла» отдала в аренду в «Рейнджерс» на сезон защитника Косту Недельковича.

20-летний серб последние полтора года также провел в аренде в «РБ Лейпциг», где сыграл в 17 встречах.

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Источник: официальный сайт «Астон Виллы»
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Трансферы Парма Атлетико Астон Вилла ПСЖ Рейнджерс Руджери Маттео Неделькович Коста Сузуки Зион
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