Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»

Защитник Маттео Руджери перешел из «Атлетико» в «Астон Виллу».

Сообщалось, что сумма сделки составит 25+1,5 миллиона евро.

24-летний итальянец в прошлом сезоне провел за мадридцев 47 матчей, в которых отметился 7 асистами.

Также «Астон Вилла» приобрела у «Пармы» вратаря Зиона Сузуки.

Голкипер сборной Японии обошелся бирмингемцам в 30+5 миллионов евро.

Ранее сорвался его трансфер в «ПСЖ».

23-летний Сузуки провел за Японию 4 матча на ЧМ-2026, пропустил 5 голов, сыграл на ноль 1 встречу.

Футболист, родившийся в США, провел за «Парму» в прошлом сезоне 22 игры, из которых в 6 оставил свои ворота «сухими», а в остальных ему забили 30 мячей.

Также «Астон Вилла» отдала в аренду в «Рейнджерс» на сезон защитника Косту Недельковича.

20-летний серб последние полтора года также провел в аренде в «РБ Лейпциг», где сыграл в 17 встречах.