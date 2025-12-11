Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Шотландия. Премьер-лига
Команды
Рейнджерс
€ 145 млн
Рейнджерс
Глазго
Шотландия. Премьер-лига
Стадион:
Айброкс
Сайт:
http://www.rangers.co.uk/
Тренер:
Данни Рель
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Яблонец» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Яблонец» – «Рейнджерс»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
Фото
Клуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
«Рейнджерс» – «Яблонец»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
Трансляция
«Рейнджерс» – «Ягеллония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Рейнджерс» – «Ягеллония»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
12 августа
Трансляция
«Ягеллония» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Ягеллония» – «Рейнджерс»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026
5 августа
Два родных брата победили на ЧМ-2026 в один день с разными сборными
14 июня
5
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
В одном из европейских чемпионатов может прерваться 40-летняя гегемония двух клубов
13 мая
1
Видео
В чемпионате Шотландии может прерваться гегемония «Селтика» и «Рейнджерс», которая длится 40 лет
12 февраля
2
Лига Европы. «Лион» обыграл ПАОК, «Рома» спасла ничью, «Астон Вилла» вырвала волевую победу и другие результаты
30 января
Трансляция
«Порту» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
Лига Европы. Победы «Ромы», «Ниццы», «Сельты» и другие результаты
23 января
Трансляция
«Рейнджерс» – «Лудогорец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
Трансляция
«Ференцварош» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025
2025.12.11 19:35
Лига Европы. Победы «Бетиса», «Штутгарта», «Болоньи»; «Лион» забил 6 голов и другие результаты
2025.11.28 01:03
«Рейнджерс» – «Брага»: прогноз и ставки на матч 27 ноября 2025 с коэффициентом 1.93
2025.11.26 10:16
Лига Европы. Ассист Оздоева помог ПАОКу разгромно победить, «Рома» обыграла «Рейнджерс» и другие результаты
2025.11.07 00:59
Трансляция
«Рейнджерс» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2025
2025.11.06 21:50
Лига Европы. Сенсационное поражение «Астон Виллы», «Фенербахче» обыграл «Штутгарт» и другие результаты
2025.10.23 21:48
«Бранн» – «Рейнджерс»: прогноз и ставки на матч 23 октября 2025 с коэффициентом 1.90
2025.10.22 09:44
Джеррард близок к возвращению в бывший клуб
2025.10.08 14:28
Фото
Грандиозный перформанс в честь Юрана на матче Лиги Европы
2025.10.02 22:37
5
«Штурм» – «Рейнджерс»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 2.10
2025.10.01 10:13
«Рейнджерс» – «Генк»: прогноз и ставки на матч 25 сентября 2025 с коэффициентом 1.82
2025.09.24 08:31
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2025/26
2025.08.29 00:48
Трансляция
«Брюгге» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2025
2025.08.27 20:50
1
2
3
4
5
Главные новости
Силкин – об игроке ЦСКА: «Я бы наказал ему по максимуму, Россия – не пристанище для униженных»
14:30
Фото
Аленичев официально вернулся к работе тренером впервые за 7 лет
13:54
4
Генич поспорил с Аршавиным о статусе топ-клуба у «Спартака»
13:07
7
Казахстан впервые примет финал еврокубка
12:53
3
Названы стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах
12:44
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
10
Дзюба может сменить вид спорта
12:14
2
Акинфеев сказал, убил ли он целую эпоху вратарей в ЦСКА
11:39
4
Генич рассказал о неверной реакции на первый голевой пас Батракова в «Галатасарае»
11:13
1
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+