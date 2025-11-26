Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Рейнджерс» – «Брага»: прогноз и ставки на матч 27 ноября 2025 с коэффициентом 1.93

26 ноября 2025 10:24
Рейнджерс - Брага
27 нояб. 2025, четверг 23:00 | Лига Европы, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.93
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

Матч пятого тура Лиги Европы на «Айброксе» станет проверкой для «Рейнджерс», которые после четырех туров остаются без очков и располагаются на последнем месте таблицы. Команда нестабильна в обороне и уступила в четырех встречах подряд в турнире, но при этом продолжает регулярно создавать моменты и забивать. «Брага» чувствует себя значительно увереннее: португальцы набрали 9 очков и находятся в зоне лидеров, демонстрируя высокую результативность и стабильность в выездных матчах.

«Рейнджерс»

Шотландский клуб переживает сложный отрезок в Лиге Европы, однако в национальных турнирах выглядит чуть более собранным. Команда старается играть первым номером дома, активно задействует фланги, но из-за частых позиционных ошибок часто теряет баланс при переходах в оборону. Даже в проигранных матчах «Рейнджерс» стабильно находит моменты у ворот соперника.

«Брага»

Гости подходят к встрече в статусе фаворита. Команда много забивает и действует с акцентом на быстрые вертикальные атаки. Португальский клуб уже девять матчей подряд в Лиге Европы не уходит с поля без гола, но при этом допускает пробои в защите, что повышает вероятность обмена мячами.

Факты о командах

«Рейнджерс»

  • 4 поражения подряд в Лиге Европы
  • Пропускает в каждом из 4 последних матчей турнира
  • В среднем 1.40 забитого гола за игру в последних встречах
  • Пропускает около 1.20 мяча за матч

«Брага»

  • Забивает в 10 матчах подряд
  • Не проигрывает в 11 из 12 последних выездов в Лиге Европы
  • В среднем 3.00 гола за игру в пяти последних матчах
  • Пропускает около 1.80 мяча за игру

Личные встречи
75% (3)
0% (0)
25% (1)
7
Забитых мячей
4
1.75
В среднем за матч
1
3:2
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  3:2
Лига Европы, 1/4 финала
Рейнджерс
3 : 1
14.04.2022
Брага
Лига Европы, 1/4 финала
Брага
1 : 0
07.04.2022
Рейнджерс
Лига Европы, 1/16 финала
Брага
0 : 1
26.02.2020
Рейнджерс
Лига Европы, 1/16 финала
Рейнджерс
3 : 2
20.02.2020
Брага

Прогноз на матч «Рейнджерс» – «Брага»

С учетом атакующей активности «Браги» и нестабильной обороны хозяев встреча имеет все предпосылки для открытого сценария. «Рейнджерс» вынужден играть на результат и идти вперед, что создаст дополнительные зоны для быстрых выпадов гостей. При этом обе команды регулярно забивают, а статистика последних матчей указывает на высокую результативность как основной вектор игры. Наиболее логичным выглядит вариант с общим количеством голов выше среднего.

Прогноз: Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.93

1.93
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Лига Европы Брага Рейнджерс
Другие прогнозы
26.11.2025
18:00
1.78
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
ЦСКА - Динамо Мх
Победа ЦСКА с форой (-1)
26.11.2025
18:00
1.70
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Краснодар - Оренбург
Победа «Краснодара» с форой (-1)
26.11.2025
20:45
2.45
Лига чемпионов, 5 тур
Копенгаген - Кайрат
Тотал меньше 2.5 голов
26.11.2025
23:00
1.82
Лига чемпионов, 5 тур
Олимпиакос - Реал
Победа «Реала» с форой (0)
26.11.2025
23:00
1.35
Лига чемпионов, 5 тур
ПСЖ - Тоттенхэм
Победа «ПСЖ»
26.11.2025
23:00
1.92
Лига чемпионов, 5 тур
Арсенал - Бавария
Победа «Баварии» с форой (-1)
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 