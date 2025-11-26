Матч пятого тура Лиги Европы на «Айброксе» станет проверкой для «Рейнджерс», которые после четырех туров остаются без очков и располагаются на последнем месте таблицы. Команда нестабильна в обороне и уступила в четырех встречах подряд в турнире, но при этом продолжает регулярно создавать моменты и забивать. «Брага» чувствует себя значительно увереннее: португальцы набрали 9 очков и находятся в зоне лидеров, демонстрируя высокую результативность и стабильность в выездных матчах.

«Рейнджерс»

Шотландский клуб переживает сложный отрезок в Лиге Европы, однако в национальных турнирах выглядит чуть более собранным. Команда старается играть первым номером дома, активно задействует фланги, но из-за частых позиционных ошибок часто теряет баланс при переходах в оборону. Даже в проигранных матчах «Рейнджерс» стабильно находит моменты у ворот соперника.

«Брага»

Гости подходят к встрече в статусе фаворита. Команда много забивает и действует с акцентом на быстрые вертикальные атаки. Португальский клуб уже девять матчей подряд в Лиге Европы не уходит с поля без гола, но при этом допускает пробои в защите, что повышает вероятность обмена мячами.

Факты о командах

«Рейнджерс»

4 поражения подряд в Лиге Европы

Пропускает в каждом из 4 последних матчей турнира

В среднем 1.40 забитого гола за игру в последних встречах

Пропускает около 1.20 мяча за матч

«Брага»

Забивает в 10 матчах подряд

Не проигрывает в 11 из 12 последних выездов в Лиге Европы

В среднем 3.00 гола за игру в пяти последних матчах

Пропускает около 1.80 мяча за игру

Прогноз на матч «Рейнджерс» – «Брага»

С учетом атакующей активности «Браги» и нестабильной обороны хозяев встреча имеет все предпосылки для открытого сценария. «Рейнджерс» вынужден играть на результат и идти вперед, что создаст дополнительные зоны для быстрых выпадов гостей. При этом обе команды регулярно забивают, а статистика последних матчей указывает на высокую результативность как основной вектор игры. Наиболее логичным выглядит вариант с общим количеством голов выше среднего.

Прогноз: Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.93