«Аль-Фейха» – «Аль-Хазм»: прогноз и ставки на матч 25 декабря 2025 с коэффициентом 1.65

24 декабря 2025 8:25
Аль-Фейха - Аль-Хазм
25 дек. 2025, четверг 17:50 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Обе команды забьют – да
Сделать ставку

25 декабря в рамках 11 тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Фейха» примет «Аль-Хазм». Обе команды находятся во второй половине таблицы и пока не могут похвастаться стабильностью, поэтому очная встреча имеет важное турнирное значение. Соперники регулярно допускают ошибки в обороне, что делает матч перспективным с точки зрения результативности.

«Аль-Фейха»

Хозяева подходят к игре с серией из шести матчей подряд с забитыми мячами в лиге. Несмотря на поражение от «Аль-Иттифака» со счетом 2:3, «Аль-Фейха» вновь показала, что способна создавать моменты даже против соперников выше классом. В последних пяти встречах команда забила 7 голов, однако пропустила 8, что подтверждает проблемы в защите. При этом дома «Аль-Фейха» традиционно действует увереннее и не проигрывает «Аль-Хазму» на своем поле в пяти последних очных матчах.

«Аль-Хазм»

«Аль-Хазм» также делает ставку на атаку, но оборонительные показатели команды выглядят тревожно. В последних пяти матчах гости пропустили 12 голов, а серия с пропущенными мячами в чемпионате насчитывает уже восемь игр подряд. При этом «Аль-Хазм» забивает в четырех последних матчах и в среднем отличается 1.20 раза за игру, что позволяет рассчитывать на гол даже на выезде.

Факты о командах

«Аль-Фейха»

  • Забивает в 6 матчах подряд
  • В среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру
  • Не проигрывает «Аль-Хазму» дома в 5 последних очных матчах

«Аль-Хазм»

  • Пропускает в 8 матчах подряд
  • В среднем 2.40 пропущенных мяча за игру
  • Забивает в 4 последних матчах
  • В среднем 1.20 гола за игру (последние 5 матчей)

Личные встречи
33% (1)
67% (2)
0% (0)
3
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
0.33
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:3
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фейха
0 : 0
25.12.2025
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Аль-Хазм
1 : 3
17.02.2024
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Фейха
0 : 0
25.08.2023
Аль-Хазм

Прогноз на матч «Аль-Фейха» – «Аль-Хазм»

С учетом статистики обеих команд матч располагает к открытому сценарию. «Аль-Фейха» имеет преимущество домашнего поля и более стабильную игру впереди, но оборона хозяев вряд ли сможет сыграть на ноль. «Аль-Хазм» регулярно пропускает, однако почти всегда отвечает своим голом. Оптимальным выглядит выбор ставок, связанных с результативностью и минимальным преимуществом хозяев.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – да – коэффициент 1.65
  • Победа «Аль-Фейхи» с форой (0) – коэффициент 1.63

1.65
Обе команды забьют – да
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хазм Аль-Фейха
18+
  18+ 