25 декабря в рамках 11 тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Фейха» примет «Аль-Хазм». Обе команды находятся во второй половине таблицы и пока не могут похвастаться стабильностью, поэтому очная встреча имеет важное турнирное значение. Соперники регулярно допускают ошибки в обороне, что делает матч перспективным с точки зрения результативности.

«Аль-Фейха»

Хозяева подходят к игре с серией из шести матчей подряд с забитыми мячами в лиге. Несмотря на поражение от «Аль-Иттифака» со счетом 2:3, «Аль-Фейха» вновь показала, что способна создавать моменты даже против соперников выше классом. В последних пяти встречах команда забила 7 голов, однако пропустила 8, что подтверждает проблемы в защите. При этом дома «Аль-Фейха» традиционно действует увереннее и не проигрывает «Аль-Хазму» на своем поле в пяти последних очных матчах.

«Аль-Хазм»

«Аль-Хазм» также делает ставку на атаку, но оборонительные показатели команды выглядят тревожно. В последних пяти матчах гости пропустили 12 голов, а серия с пропущенными мячами в чемпионате насчитывает уже восемь игр подряд. При этом «Аль-Хазм» забивает в четырех последних матчах и в среднем отличается 1.20 раза за игру, что позволяет рассчитывать на гол даже на выезде.

Факты о командах

«Аль-Фейха»

Забивает в 6 матчах подряд

В среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру

Не проигрывает «Аль-Хазму» дома в 5 последних очных матчах

«Аль-Хазм»

Пропускает в 8 матчах подряд

В среднем 2.40 пропущенных мяча за игру

Забивает в 4 последних матчах

В среднем 1.20 гола за игру (последние 5 матчей)

Прогноз на матч «Аль-Фейха» – «Аль-Хазм»

С учетом статистики обеих команд матч располагает к открытому сценарию. «Аль-Фейха» имеет преимущество домашнего поля и более стабильную игру впереди, но оборона хозяев вряд ли сможет сыграть на ноль. «Аль-Хазм» регулярно пропускает, однако почти всегда отвечает своим голом. Оптимальным выглядит выбор ставок, связанных с результативностью и минимальным преимуществом хозяев.

Рекомендованные ставки: