«Дамак» – «Аль-Рияд»: прогноз и ставки на матч 5 марта 2026 с коэффициентом 1.58

04 марта 2026 8:06
5 марта в 25 туре высшей лиги Саудовской Аравии «Дамак» примет «Аль-Рияд». Соперники находятся рядом в таблице: у обеих команд по 16 очков после 24 туров, а матч напрямую влияет на борьбу за выживание. По текущей форме коллективы не выглядят результативными, но история противостояния и статистика пропущенных мячей указывают на высокую вероятность обмена голами или осторожного футбола с минимумом моментов.

«Дамак»

«Дамак» идет на 16 месте и давно нуждается в очках, но последние результаты не добавляют уверенности: команда не может выиграть три тура подряд. На отрезке из пяти матчей «Дамак» забил всего 4 гола, зато пропустил 8, то есть в среднем допускает 1.60 мяча за игру. Отдельно выделяется серия пропущенных голов в пяти матчах подряд, которая подчеркивает проблемы в обороне.

При этом у «Дамака» есть ресурс, чтобы цепляться за результат дома: команда уже брала очки на этом отрезке и регулярно старается играть плотнее в матчах против прямых конкурентов.

«Аль-Рияд»

«Аль-Рияд» располагается на 15 месте и тоже идет в зоне риска. На пятиматчевом отрезке показатели схожи с соперником: 4 забитых и 6 пропущенных. Команда в среднем забивает 0.80 мяча за игру, что не позволяет уверенно закрывать матчи в свою пользу, но при этом оборона не выглядит катастрофически на дистанции последних недель.

Сильный аргумент в пользу гостей – статистика очных встреч: «Аль-Рияд» очень давно не проигрывает «Дамаку», а в последних матчах между ними часто фиксировались ничьи.

Факты о командах

«Дамак»

  • Не может выиграть в 3 последних матчах лиги
  • Пропускает в 5 последних матчах
  • 4 гола в последних 5 играх (в среднем 0.80)
  • 8 пропущенных в последних 5 играх (в среднем 1.60)
  • В 3 последних очных встречах с «Аль-Риядом» сыграл вничью

«Аль-Рияд»

  • Не проигрывает «Дамаку» в 12 последних матчах
  • Забивает «Дамаку» в 14 из 16 последних очных матчей
  • 4 гола в последних 5 играх (в среднем 0.80)
  • 6 пропущенных в последних 5 играх (в среднем 1.20)
  • Пропускает в 18 из 20 последних матчей

Прогноз на матч «Дамак» – «Аль-Рияд»

Матч выглядит как типичная игра за шесть очков, где цена ошибки слишком высока. Оба клуба мало забивают на текущем отрезке, зато «Дамак» регулярно пропускает, а «Аль-Рияд» почти всегда находит свой гол в очных встречах. При этом последние личные матчи часто заканчивались ничьей, а близость команд по таблице подталкивает к прагматичному сценарию без лишнего риска.

С учетом статистики и формы логично ожидать плотную игру с небольшим количеством голов, где преимущество будет на стороне более аккуратного футбола и возможного “низового” исхода.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.58

1.58
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
