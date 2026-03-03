Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ростов» – «Динамо» Махачкала: прогноз и ставки на матч 4 марта 2026 с коэффициентом 1.88

03 марта 2026 8:00
Ростов - Динамо Мх
04 мар. 2026, среда 18:30 | Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
Перейти в онлайн матча
1.88
«Динамо» Махачкала не проиграет (Х2)
Сделать ставку

4 марта в рамках 1/4 финала FONBET Кубка России «Ростов» примет махачкалинское «Динамо». Это противостояние двух равных по классу команд с противоположными проблемами. Хозяева мощно атакуют, но катастрофически пропускают, гости обладают лучшей обороной и находятся в отличной форме, имея историческое преимущество в очных встречах.

«Ростов»

Ростовчане делают ставку на атаку. Команда забивает в 5 последних матчах подряд (1.80 гола в среднем) и в 5 последних матчах Кубка России. Однако оборона «Ростова» – их ахиллесова пята: пропуски в 6 последних матчах Кубка и 2.00 пропущенного гола в среднем за последние 5 игр во всех турнирах. Дома ростовчане традиционно сильны и не проигрывают махачкалинцам в 5 из 6 последних встреч на своем поле.

«Динамо» Махачкала

Гости находятся в отличной форме, не проигрывая в 6 последних матчах. «Динамо» демонстрирует впечатляющую атаку: 2.20 гола в среднем за последние 5 игр и голы в 5 из 7 последних матчей. При этом оборона махачкалинцев безупречна – всего 0.40 пропуска в среднем за последние 5 игр. Важнейшее психологическое преимущество – гости не проигрывают «Ростову» в 5 из 7 последних очных встреч и забивают сопернику в 5 последних матчах подряд.

Факты о командах:

«Ростов»

  • Забивает в 5 последних матчах (1.80 в среднем).
  • Забивает в 5 последних матчах Кубка России.
  • Пропускает в 6 последних матчах Кубка (2.00 в среднем).
  • Не проигрывает «Динамо» дома в 5 из 6 последних встреч.

«Динамо» Махачкала

  • Не проигрывает в 6 последних матчах.
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей (2.20 в среднем).
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за игру.
  • Не проигрывает «Ростову» в 5 из 7 последних встреч.
  • Забивает «Ростову» в 5 последних матчах.

Прогноз на матч «Ростов» – «Динамо» Махачкала

Матч двух команд с противоположными стилями. «Ростов» будет атаковать, но оставлять зоны для контратак. «Динамо» обладает лучшей обороной и мощной атакой, а также имеет историческое преимущество. Учитывая, что гости стабильно забивают хозяевам и находятся в отличной форме, наиболее вероятным исходом выглядит победа или ничья гостей с низкой результативностью.

Рекомендованные ставки:

  • «Динамо» Махачкала не проиграет (Х2) – коэффициент 1.88.
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.60.

1.88
«Динамо» Махачкала не проиграет (Х2)
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Россия. Кубок Динамо Мх Ростов
Другие прогнозы
09.03.2026
14:00
1.40
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Ротор - Урал
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
16:00
1.50
Турция. Суперлига, 25 тур
Эюпспор - Коджаэлиспор
«Коджаелиспор» с форой (0)
09.03.2026
16:30
1.85
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив - Ахмат
Тотал больше 2.5
09.03.2026
16:30
1.53
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Рух - Металлист 1925
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
17:00
1.97
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Арсенал - Волга
Обе забьют — да
09.03.2026
19:00
1.48
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Верес - ЛНЗ
Тотал меньше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 