4 марта в рамках 1/4 финала FONBET Кубка России «Ростов» примет махачкалинское «Динамо». Это противостояние двух равных по классу команд с противоположными проблемами. Хозяева мощно атакуют, но катастрофически пропускают, гости обладают лучшей обороной и находятся в отличной форме, имея историческое преимущество в очных встречах.

«Ростов»

Ростовчане делают ставку на атаку. Команда забивает в 5 последних матчах подряд (1.80 гола в среднем) и в 5 последних матчах Кубка России. Однако оборона «Ростова» – их ахиллесова пята: пропуски в 6 последних матчах Кубка и 2.00 пропущенного гола в среднем за последние 5 игр во всех турнирах. Дома ростовчане традиционно сильны и не проигрывают махачкалинцам в 5 из 6 последних встреч на своем поле.

«Динамо» Махачкала

Гости находятся в отличной форме, не проигрывая в 6 последних матчах. «Динамо» демонстрирует впечатляющую атаку: 2.20 гола в среднем за последние 5 игр и голы в 5 из 7 последних матчей. При этом оборона махачкалинцев безупречна – всего 0.40 пропуска в среднем за последние 5 игр. Важнейшее психологическое преимущество – гости не проигрывают «Ростову» в 5 из 7 последних очных встреч и забивают сопернику в 5 последних матчах подряд.

Факты о командах:

«Ростов»

Забивает в 5 последних матчах (1.80 в среднем).

Забивает в 5 последних матчах Кубка России.

Пропускает в 6 последних матчах Кубка (2.00 в среднем).

Не проигрывает «Динамо» дома в 5 из 6 последних встреч.

«Динамо» Махачкала

Не проигрывает в 6 последних матчах.

Забивает в 5 из 7 последних матчей (2.20 в среднем).

Пропускает в среднем 0.40 гола за игру.

Не проигрывает «Ростову» в 5 из 7 последних встреч.

Забивает «Ростову» в 5 последних матчах.

Прогноз на матч «Ростов» – «Динамо» Махачкала

Матч двух команд с противоположными стилями. «Ростов» будет атаковать, но оставлять зоны для контратак. «Динамо» обладает лучшей обороной и мощной атакой, а также имеет историческое преимущество. Учитывая, что гости стабильно забивают хозяевам и находятся в отличной форме, наиболее вероятным исходом выглядит победа или ничья гостей с низкой результативностью.

