4 марта в рамках 1/4 финала FONBET Кубка России «Ростов» примет махачкалинское «Динамо». Это противостояние двух равных по классу команд с противоположными проблемами. Хозяева мощно атакуют, но катастрофически пропускают, гости обладают лучшей обороной и находятся в отличной форме, имея историческое преимущество в очных встречах.
«Ростов»
Ростовчане делают ставку на атаку. Команда забивает в 5 последних матчах подряд (1.80 гола в среднем) и в 5 последних матчах Кубка России. Однако оборона «Ростова» – их ахиллесова пята: пропуски в 6 последних матчах Кубка и 2.00 пропущенного гола в среднем за последние 5 игр во всех турнирах. Дома ростовчане традиционно сильны и не проигрывают махачкалинцам в 5 из 6 последних встреч на своем поле.
«Динамо» Махачкала
Гости находятся в отличной форме, не проигрывая в 6 последних матчах. «Динамо» демонстрирует впечатляющую атаку: 2.20 гола в среднем за последние 5 игр и голы в 5 из 7 последних матчей. При этом оборона махачкалинцев безупречна – всего 0.40 пропуска в среднем за последние 5 игр. Важнейшее психологическое преимущество – гости не проигрывают «Ростову» в 5 из 7 последних очных встреч и забивают сопернику в 5 последних матчах подряд.
Факты о командах:
«Ростов»
- Забивает в 5 последних матчах (1.80 в среднем).
- Забивает в 5 последних матчах Кубка России.
- Пропускает в 6 последних матчах Кубка (2.00 в среднем).
- Не проигрывает «Динамо» дома в 5 из 6 последних встреч.
«Динамо» Махачкала
- Не проигрывает в 6 последних матчах.
- Забивает в 5 из 7 последних матчей (2.20 в среднем).
- Пропускает в среднем 0.40 гола за игру.
- Не проигрывает «Ростову» в 5 из 7 последних встреч.
- Забивает «Ростову» в 5 последних матчах.
Прогноз на матч «Ростов» – «Динамо» Махачкала
Матч двух команд с противоположными стилями. «Ростов» будет атаковать, но оставлять зоны для контратак. «Динамо» обладает лучшей обороной и мощной атакой, а также имеет историческое преимущество. Учитывая, что гости стабильно забивают хозяевам и находятся в отличной форме, наиболее вероятным исходом выглядит победа или ничья гостей с низкой результативностью.
Рекомендованные ставки:
- «Динамо» Махачкала не проиграет (Х2) – коэффициент 1.88.
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.60.