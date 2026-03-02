3 марта в 29 туре чемпионата Англии «Лидс» сыграет с «Сандерлендом». Хозяева держатся вне зоны прямого риска, но идут на 15 месте с 31 очком и нуждаются в стабильности после серии без побед. «Сандерленд» выше в таблице (12 место, 37 очков), однако у гостей тоже затянулась полоса неудач, а атака на текущем отрезке выглядит менее убедительно, чем у соперника.

«Лидс»

Команда в трех последних турах АПЛ не может победить, но по содержанию матчей выглядит достаточно живо: 7 голов за пять последних игр при 6 пропущенных. Проблема в том, что «Лидс» пропускает в шести матчах подряд в чемпионате, из-за чего любые очки приходится добывать через голы. В атаке ключевую роль играет Доминик Калверт-Льюин (10 голов в 27 матчах), и даже при минимальном поражении от «Манчестер Сити» 0:1 было видно, что «Лидс» способен держать темп и создавать моменты.

«Сандерленд»

«Сандерленд» не выигрывает четыре матча подряд в АПЛ и в последних турах стал чаще ошибаться у своих ворот: пропускает в четырех матчах подряд, а на пятиматчевом отрезке имеет 8 пропущенных. Атака при этом просела – всего 3 гола за последние пять игр. Лучший бомбардир Энцо Ле Фе забил 5 мячей в 30 матчах, и текущие цифры показывают, что гостям сложно вскрывать соперников без стандарта или быстрой атаки.

Факты о командах

«Лидс»

15 место после 28 туров: 31 очко

Не может выиграть в 3 последних матчах АПЛ

Пропускает в 6 последних матчах чемпионата

7 голов в последних 5 играх (в среднем 1.40)

6 пропущенных в последних 5 играх (в среднем 1.20)

«Сандерленд»

12 место после 28 туров: 37 очков

Не может выиграть в 4 последних матчах АПЛ

Пропускает в 4 последних матчах чемпионата

3 гола в последних 5 играх (в среднем 0.60)

8 пропущенных в последних 5 играх (в среднем 1.60)

Прогноз на матч «Лидс» – «Сандерленд»

По текущей форме «Лидс» выглядит острее впереди, а «Сандерленд» в последних матчах слишком много допускает и при этом мало забивает. При этом обе команды имеют затяжные серии без побед, поэтому ожидать “разноса” в одну сторону сложно: логичнее матч, где хозяева будут активнее, а гости постараются сыграть вторым номером и цепляться за стандарты. С учетом того, что «Лидс» регулярно пропускает, но «Сандерленд» сейчас не выглядит стабильным в атаке, наиболее читаемыми выглядят ставки с подстраховкой на хозяев и умеренный тотал.

Рекомендованные ставки: