Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Лидс» – «Сандерленд»: прогноз и ставки на матч 3 марта 2026 с коэффициентом 1.75

02 марта 2026 8:57
Лидс - Сандерленд
03 мар. 2026, вторник 22:30 | Англия. Премьер-лига, 29 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку

3 марта в 29 туре чемпионата Англии «Лидс» сыграет с «Сандерлендом». Хозяева держатся вне зоны прямого риска, но идут на 15 месте с 31 очком и нуждаются в стабильности после серии без побед. «Сандерленд» выше в таблице (12 место, 37 очков), однако у гостей тоже затянулась полоса неудач, а атака на текущем отрезке выглядит менее убедительно, чем у соперника.

«Лидс»

Команда в трех последних турах АПЛ не может победить, но по содержанию матчей выглядит достаточно живо: 7 голов за пять последних игр при 6 пропущенных. Проблема в том, что «Лидс» пропускает в шести матчах подряд в чемпионате, из-за чего любые очки приходится добывать через голы. В атаке ключевую роль играет Доминик Калверт-Льюин (10 голов в 27 матчах), и даже при минимальном поражении от «Манчестер Сити» 0:1 было видно, что «Лидс» способен держать темп и создавать моменты.

«Сандерленд»

«Сандерленд» не выигрывает четыре матча подряд в АПЛ и в последних турах стал чаще ошибаться у своих ворот: пропускает в четырех матчах подряд, а на пятиматчевом отрезке имеет 8 пропущенных. Атака при этом просела – всего 3 гола за последние пять игр. Лучший бомбардир Энцо Ле Фе забил 5 мячей в 30 матчах, и текущие цифры показывают, что гостям сложно вскрывать соперников без стандарта или быстрой атаки.

Факты о командах

«Лидс»

  • 15 место после 28 туров: 31 очко
  • Не может выиграть в 3 последних матчах АПЛ
  • Пропускает в 6 последних матчах чемпионата
  • 7 голов в последних 5 играх (в среднем 1.40)
  • 6 пропущенных в последних 5 играх (в среднем 1.20)

«Сандерленд»

  • 12 место после 28 туров: 37 очков
  • Не может выиграть в 4 последних матчах АПЛ
  • Пропускает в 4 последних матчах чемпионата
  • 3 гола в последних 5 играх (в среднем 0.60)
  • 8 пропущенных в последних 5 играх (в среднем 1.60)

Прогноз на матч «Лидс» – «Сандерленд»

По текущей форме «Лидс» выглядит острее впереди, а «Сандерленд» в последних матчах слишком много допускает и при этом мало забивает. При этом обе команды имеют затяжные серии без побед, поэтому ожидать “разноса” в одну сторону сложно: логичнее матч, где хозяева будут активнее, а гости постараются сыграть вторым номером и цепляться за стандарты. С учетом того, что «Лидс» регулярно пропускает, но «Сандерленд» сейчас не выглядит стабильным в атаке, наиболее читаемыми выглядят ставки с подстраховкой на хозяев и умеренный тотал.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.75

1.75
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Сандерленд Лидс
Другие прогнозы
09.03.2026
14:00
1.40
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Ротор - Урал
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
16:00
1.50
Турция. Суперлига, 25 тур
Эюпспор - Коджаэлиспор
«Коджаелиспор» с форой (0)
09.03.2026
16:30
1.85
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив - Ахмат
Тотал больше 2.5
09.03.2026
16:30
1.53
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Рух - Металлист 1925
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
17:00
1.97
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Арсенал - Волга
Обе забьют — да
09.03.2026
19:00
1.48
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Верес - ЛНЗ
Тотал меньше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 