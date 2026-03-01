Введите ваш ник на сайте
«Аль-Духайль» – «Аль-Ахли»: прогноз и ставки на матч 2 марта 2026 с коэффициентом 1.67

01 марта 2026 9:02
Аль-Духаиль - Аль-Ахли
02 мар. 2026, понедельник 21:15 | Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
1.67
Тотал больше 2.5
2 марта в 1/8 финала Лиги чемпионов Азии Элита «Аль-Духайль» примет «Аль-Ахли». Обе команды в турнире играют ярко и результативно, но подходят к плей-офф в разном настроении: хозяева не могут выиграть три последних матча ЛЧ Азии Элита и регулярно допускают ошибки в обороне, тогда как гости набрали ход, забивают много и не проигрывают в трех последних встречах турнира.

«Аль-Духайль»

По цифрам это команда, которая почти всегда находит гол, но так же стабильно пропускает. В ЛЧ Азии Элита «Аль-Духайль» забивает уже 9 матчей подряд, однако и пропускает на этом же отрезке. В последних пяти играх у хозяев 7 забитых и 8 пропущенных, а недавнее поражение от «Аль-Шорты» 2:3 подчеркнуло главную проблему: даже при неплохой реализации команда с трудом удерживает результат.

«Аль-Ахли»

«Аль-Ахли» подходит к матчу на кураже. В последних пяти играх команда забила 15 мячей, а победы в чемпионате со счетом 1:0 и 4:1 показывают, что гости умеют выигрывать и прагматично, и в открытом стиле. В ЛЧ Азии Элита «Аль-Ахли» не проигрывает в трех последних матчах, а встреча с «Шабаб Аль-Ахли» (4:3) подтверждает: атака способна добавлять в ключевые моменты, даже если игра идет на встречных курсах.

Факты о командах

«Аль-Духайль»

  • Не может выиграть в 3 последних матчах ЛЧ Азии Элита

  • Забивает в 9 последних матчах ЛЧ Азии Элита

  • Пропускает в 9 последних матчах ЛЧ Азии Элита

  • 7 голов в последних 5 играх (в среднем 1.40)

  • 8 пропущенных в последних 5 играх (в среднем 1.60)

«Аль-Ахли»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах ЛЧ Азии Элита

  • 15 голов в последних 5 играх (в среднем 3.00)

  • 6 пропущенных в последних 5 играх (в среднем 1.20)

  • Победил в 4 из 5 последних матчей во всех турнирах по предоставленным результатам

  • В очных встречах часто фиксируется ничья: 2:2 и два раза 1:1 в трех последних матчах между командами

Прогноз на матч «Аль-Духайль» – «Аль-Ахли»

С учетом вводных здесь логично ждать обмена голами и достаточно открытого сценария. «Аль-Духайль» слишком стабильно забивает в еврокубке, чтобы резко “обнулиться” в плей-офф, но и оборона хозяев регулярно дает сопернику моменты. «Аль-Ахли» на текущем отрезке выглядит мощнее в атаке и в целом более устойчиво по результатам, поэтому ставка от голов выглядит надежнее, чем выбор чистого исхода.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.67
  • «Аль-Ахли» не проиграет (X2)

1.67
Тотал больше 2.5
Автор: Мещеряков Денис
Лига чемпионов АФК Элит Аль-Ахли Аль-Духаиль
18+
