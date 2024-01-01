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Лига чемпионов АФК:

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Футбол онлайн - Лига чемпионов АФК

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Матчей пока что нет
Лига чемпионов АФК (2023/2024). 1/8 финала, первый матч
13 февраля, 13:00
Шаньдун Тайшань
- : -
Кавасаки Фронтале
Не начался
Лига чемпионов АФК (2023/2024). 1/8 финала, первый матч
14 февраля, 13:00
Чжонбук Хендай Моторс
- : -
Похан Стилерс
Не начался
14 февраля, 15:00
Бангкок Юнайтед
- : -
Йокогама Маринос
Не начался
14 февраля, 17:00
Насаф
- : -
Аль-Айн
Не начался
14 февраля, 21:00
Аль-Фейха
- : -
Аль-Наср
Не начался
Лига чемпионов АФК (2023/2024). 1/8 финала, первый матч
15 февраля, 13:00
Ульсан Хендэ
- : -
Вентфорет Кофу
Не начался
15 февраля, 17:00
Навбахор
- : -
Аль-Иттихад
Не начался
15 февраля, 19:00
Сепахан
- : -
Аль-Хиляль
Не начался
Лига чемпионов АФК (2023/2024). 1/8 финала, ответный матч
20 февраля, 11:00
Кавасаки Фронтале
- : -
Шаньдун Тайшань
Не начался
20 февраля, 13:00
Похан Стилерс
- : -
Чжонбук Хендай Моторс
Не начался
Лига чемпионов АФК (2023/2024). 1/8 финала, ответный матч
21 февраля, 12:00
Вентфорет Кофу
- : -
Ульсан Хендэ
Не начался
21 февраля, 14:00
Йокогама Маринос
- : -
Бангкок Юнайтед
Не начался
21 февраля, 19:00
Аль-Айн
- : -
Насаф
Не начался
21 февраля, 21:00
Аль-Наср
- : -
Аль-Фейха
Не начался
Лига чемпионов АФК (2023/2024). 1/8 финала, ответный матч
22 февраля, 19:00
Аль-Иттихад
- : -
Навбахор
Не начался
22 февраля, 21:00
Аль-Хиляль
- : -
Сепахан
Не начался
Россия
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