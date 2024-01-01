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Лига чемпионов АФК (2023/2024). 1/8 финала, первый матч Шаньдун Тайшань - : - Кавасаки Фронтале Не начался

Лига чемпионов АФК (2023/2024). 1/8 финала, первый матч Чжонбук Хендай Моторс - : - Похан Стилерс Не начался Бангкок Юнайтед - : - Йокогама Маринос Не начался Насаф - : - Аль-Айн Не начался Аль-Фейха - : - Аль-Наср Не начался

Лига чемпионов АФК (2023/2024). 1/8 финала, первый матч Ульсан Хендэ - : - Вентфорет Кофу Не начался Навбахор - : - Аль-Иттихад Не начался Сепахан - : - Аль-Хиляль Не начался

Лига чемпионов АФК (2023/2024). 1/8 финала, ответный матч Кавасаки Фронтале - : - Шаньдун Тайшань Не начался Похан Стилерс - : - Чжонбук Хендай Моторс Не начался

Лига чемпионов АФК (2023/2024). 1/8 финала, ответный матч Вентфорет Кофу - : - Ульсан Хендэ Не начался Йокогама Маринос - : - Бангкок Юнайтед Не начался Аль-Айн - : - Насаф Не начался Аль-Наср - : - Аль-Фейха Не начался