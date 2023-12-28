Cезон:
Команда:
Тур/Стадия:
Группа:
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 6 тур, группа F
|13 декабря, среда
|13:00
|Чжонбук Хендай Моторс
|3:2
|Бангкок Юнайтед
|13 декабря, среда
|13:00
|Лайон Сити
|0:2
|Китчи
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 6 тур, группа G
|13 декабря, среда
|11:00
|Йокогама Маринос
|3:0
|Шаньдун Тайшань
|13 декабря, среда
|11:00
|Кая
|1:3
|Инчхон Юнайтед
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 6 тур, группа I
|12 декабря, вторник
|13:00
|Ульсан Хендэ
|2:2
|Кавасаки Фронтале
|12 декабря, вторник
|13:00
|Джохор
|4:1
|БГ Патхум Юнайтед
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 6 тур, группа H
|12 декабря, вторник
|12:30
|Мельбурн Сити
|1:1
|Чжэцзян Профешионал
|12 декабря, вторник
|12:30
|Бурирам Юнайтед
|2:3
|Вентфорет Кофу
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 6 тур, группа J
|6 декабря, среда
|15:00
|Ухань
|1:1
|Похан Стилерс
|6 декабря, среда
|15:00
|Ханой
|1:1
|Урава Рэд Даймондс
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 6 тур, группа E
|5 декабря, вторник
|19:00
|Персеполис
|1:2
|Аль-Духаиль
|5 декабря, вторник
|19:00
|Истиклол
|1:1
|Аль-Наср
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 6 тур, группа A
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 6 тур, группа C
|4 декабря, понедельник
|21:00
|Аль-Иттихад
|2:1
|Сепахан
|4 декабря, понедельник
|15:00
|Аль-Кува Аль-Джавия
|3:2
|АГМК
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 6 тур, группа B
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 6 тур, группа D
|4 декабря, понедельник
|19:00
|Аль-Хиляль
|2:1
|Нассаджи
|4 декабря, понедельник
|19:00
|Мумбаи Сити
|1:2
|Навбахор
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 5 тур, группа F
|29 ноября, среда
|17:00
|Бангкок Юнайтед
|1:0
|Лайон Сити
|29 ноября, среда
|13:00
|Китчи
|1:2
|Чжонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 5 тур, группа H
|29 ноября, среда
|15:00
|Чжэцзян Профешионал
|3:2
|Бурирам Юнайтед
|29 ноября, среда
|13:00
|Вентфорет Кофу
|3:3
|Мельбурн Сити
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 5 тур, группа J
|29 ноября, среда
|13:00
|Урава Рэд Даймондс
|2:1
|Ухань
|29 ноября, среда
|13:00
|Похан Стилерс
|2:0
|Ханой
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 5 тур, группа A
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 5 тур, группа D
|28 ноября, вторник
|19:00
|Навбахор
|0:2
|Аль-Хиляль
|28 ноября, вторник
|19:00
|Нассаджи
|2:0
|Мумбаи Сити
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 5 тур, группа G
|28 ноября, вторник
|15:00
|Шаньдун Тайшань
|6:1
|Кая
|28 ноября, вторник
|13:00
|Инчхон Юнайтед
|2:1
|Йокогама Маринос
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 5 тур, группа I
|28 ноября, вторник
|13:00
|БГ Патхум Юнайтед
|1:3
|Ульсан Хендэ
|28 ноября, вторник
|13:00
|Кавасаки Фронтале
|5:0
|Джохор
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 5 тур, группа C
|27 ноября, понедельник
|21:00
|Сепахан
|1:0
|Аль-Кува Аль-Джавия
|27 ноября, понедельник
|19:00
|АГМК
|1:2
|Аль-Иттихад
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 5 тур, группа E
|27 ноября, понедельник
|21:00
|Аль-Наср
|0:0
|Персеполис
|27 ноября, понедельник
|19:00
|Аль-Духаиль
|2:0
|Истиклол
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 5 тур, группа B
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 4 тур, группа F
|8 ноября, среда
|15:00
|Бангкок Юнайтед
|1:1
|Китчи
|8 ноября, среда
|13:00
|Лайон Сити
|2:0
|Чжонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 4 тур, группа J
|8 ноября, среда
|15:00
|Ханой
|2:1
|Ухань
|8 ноября, среда
|13:00
|Похан Стилерс
|2:1
|Урава Рэд Даймондс
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 4 тур, группа H
|8 ноября, среда
|13:00
|Вентфорет Кофу
|4:1
|Чжэцзян Профешионал
|8 ноября, среда
|12:00
|Мельбурн Сити
|0:1
|Бурирам Юнайтед
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 4 тур, группа E
|7 ноября, вторник
|21:00
|Аль-Духаиль
|2:3
|Аль-Наср
|7 ноября, вторник
|17:00
|Истиклол
|1:1
|Персеполис
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 4 тур, группа A
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 4 тур, группа G
|7 ноября, вторник
|15:00
|Кая
|1:2
|Йокогама Маринос
|7 ноября, вторник
|13:00
|Шаньдун Тайшань
|3:1
|Инчхон Юнайтед
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 4 тур, группа I
|7 ноября, вторник
|15:00
|Джохор
|2:1
|Ульсан Хендэ
|7 ноября, вторник
|13:00
|Кавасаки Фронтале
|4:2
|БГ Патхум Юнайтед
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 4 тур, группа B
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 4 тур, группа C
|6 ноября, понедельник
|21:00
|Сепахан
|9:0
|АГМК
|6 ноября, понедельник
|15:00
|Аль-Кува Аль-Джавия
|2:0
|Аль-Иттихад
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 4 тур, группа D
|6 ноября, понедельник
|17:00
|Нассаджи
|1:3
|Навбахор
|6 ноября, понедельник
|17:00
|Мумбаи Сити
|0:2
|Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 3 тур, группа F
|25 октября, среда
|15:00
|Китчи
|1:2
|Бангкок Юнайтед
|25 октября, среда
|13:00
|Чжонбук Хендай Моторс
|3:0
|Лайон Сити
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 3 тур, группа G
|25 октября, среда
|13:00
|Инчхон Юнайтед
|0:2
|Шаньдун Тайшань
|25 октября, среда
|13:00
|Йокогама Маринос
|3:0
|Кая
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 3 тур, группа H
|25 октября, среда
|13:00
|Чжэцзян Профешионал
|2:0
|Вентфорет Кофу
|25 октября, среда
|13:00
|Бурирам Юнайтед
|0:2
|Мельбурн Сити
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 3 тур, группа E
|24 октября, вторник
|21:00
|Аль-Наср
|4:3
|Аль-Духаиль
|24 октября, вторник
|19:00
|Персеполис
|2:0
|Истиклол
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 3 тур, группа A
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 3 тур, группа I
|24 октября, вторник
|15:00
|БГ Патхум Юнайтед
|2:4
|Кавасаки Фронтале
|24 октября, вторник
|13:00
|Ульсан Хендэ
|3:1
|Джохор
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 3 тур, группа J
|24 октября, вторник
|15:00
|Ухань
|2:1
|Ханой
|24 октября, вторник
|13:00
|Урава Рэд Даймондс
|0:2
|Похан Стилерс
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 3 тур, группа B
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 3 тур, группа D
|23 октября, понедельник
|21:00
|Аль-Хиляль
|6:0
|Мумбаи Сити
|23 октября, понедельник
|19:00
|Навбахор
|2:1
|Нассаджи
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 3 тур, группа C
|23 октября, понедельник
|19:00
|Аль-Иттихад
|1:0
|Аль-Кува Аль-Джавия
|23 октября, понедельник
|17:00
|АГМК
|1:3
|Сепахан
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 2 тур, группа F
|4 октября, среда
|15:00
|Китчи
|1:2
|Лайон Сити
|4 октября, среда
|15:00
|Бангкок Юнайтед
|3:2
|Чжонбук Хендай Моторс
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 2 тур, группа H
|4 октября, среда
|15:00
|Чжэцзян Профешионал
|1:2
|Мельбурн Сити
|4 октября, среда
|13:00
|Вентфорет Кофу
|1:0
|Бурирам Юнайтед
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 2 тур, группа J
|4 октября, среда
|13:00
|Урава Рэд Даймондс
|6:0
|Ханой
|4 октября, среда
|13:00
|Похан Стилерс
|3:1
|Ухань
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 2 тур, группа A
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 2 тур, группа D
|3 октября, вторник
|19:00
|Нассаджи
|0:3
|Аль-Хиляль
|3 октября, вторник
|17:00
|Навбахор
|3:0
|Мумбаи Сити
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 2 тур, группа G
|3 октября, вторник
|15:00
|Шаньдун Тайшань
|0:1
|Йокогама Маринос
|3 октября, вторник
|13:00
|Инчхон Юнайтед
|4:0
|Кая
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 2 тур, группа I
|3 октября, вторник
|15:00
|БГ Патхум Юнайтед
|2:4
|Джохор
|3 октября, вторник
|13:00
|Кавасаки Фронтале
|1:0
|Ульсан Хендэ
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 2 тур, группа E
|2 октября, понедельник
|21:00
|Аль-Наср
|3:1
|Истиклол
|2 октября, понедельник
|21:00
|Аль-Духаиль
|0:1
|Персеполис
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 2 тур, группа B
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 2 тур, группа C
|2 октября, понедельник
|19:00
|Сепахан
|0:3
|Аль-Иттихад
|2 октября, понедельник
|15:00
|АГМК
|1:2
|Аль-Кува Аль-Джавия
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 1 тур, группа F
|20 сентября, среда
|15:00
|Лайон Сити
|1:2
|Бангкок Юнайтед
|20 сентября, среда
|13:00
|Чжонбук Хендай Моторс
|2:1
|Китчи
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 1 тур, группа J
|20 сентября, среда
|15:00
|Ухань
|2:2
|Урава Рэд Даймондс
|20 сентября, среда
|15:00
|Ханой
|2:4
|Похан Стилерс
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 1 тур, группа H
|20 сентября, среда
|13:00
|Бурирам Юнайтед
|4:1
|Чжэцзян Профешионал
|20 сентября, среда
|13:00
|Мельбурн Сити
|0:0
|Вентфорет Кофу
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 1 тур, группа E
|19 сентября, вторник
|21:00
|Персеполис
|0:2
|Аль-Наср
|19 сентября, вторник
|19:00
|Истиклол
|0:0
|Аль-Духаиль
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 1 тур, группа A
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 1 тур, группа G
|19 сентября, вторник
|15:00
|Кая
|1:3
|Шаньдун Тайшань
|19 сентября, вторник
|13:00
|Йокогама Маринос
|2:4
|Инчхон Юнайтед
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 1 тур, группа I
|19 сентября, вторник
|15:00
|Джохор
|0:1
|Кавасаки Фронтале
|19 сентября, вторник
|13:00
|Ульсан Хендэ
|3:1
|БГ Патхум Юнайтед
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 1 тур, группа B
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 1 тур, группа D
|18 сентября, понедельник
|21:00
|Аль-Хиляль
|1:1
|Навбахор
|18 сентября, понедельник
|17:00
|Мумбаи Сити
|0:2
|Нассаджи
Лига чемпионов АФК (2023/2024), 1 тур, группа C
|18 сентября, понедельник
|19:00
|Аль-Иттихад
|3:0
|АГМК
|18 сентября, понедельник
|19:00
|Аль-Кува Аль-Джавия
|2:2
|Сепахан
Нет завершенных матчей