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Лига чемпионов АФК:
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    Лига чемпионов АФК - результаты

    Cезон:
    Команда:
    Тур/Стадия:
    Группа:
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 6 тур, группа F
    13 декабря, среда 13:00 Чжонбук Хендай Моторс 3:2 Бангкок Юнайтед
    13 декабря, среда 13:00 Лайон Сити 0:2 Китчи
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 6 тур, группа G
    13 декабря, среда 11:00 Йокогама Маринос 3:0 Шаньдун Тайшань
    13 декабря, среда 11:00 Кая 1:3 Инчхон Юнайтед
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 6 тур, группа I
    12 декабря, вторник 13:00 Ульсан Хендэ 2:2 Кавасаки Фронтале
    12 декабря, вторник 13:00 Джохор 4:1 БГ Патхум Юнайтед
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 6 тур, группа H
    12 декабря, вторник 12:30 Мельбурн Сити 1:1 Чжэцзян Профешионал
    12 декабря, вторник 12:30 Бурирам Юнайтед 2:3 Вентфорет Кофу
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 6 тур, группа J
    6 декабря, среда 15:00 Ухань 1:1 Похан Стилерс
    6 декабря, среда 15:00 Ханой 1:1 Урава Рэд Даймондс
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 6 тур, группа E
    5 декабря, вторник 19:00 Персеполис 1:2 Аль-Духаиль
    5 декабря, вторник 19:00 Истиклол 1:1 Аль-Наср
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 6 тур, группа A
    5 декабря, вторник 17:00 Пахтакор 1:4 Аль-Фейха
    5 декабря, вторник 17:00 Ахал 1:2 Аль-Айн
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 6 тур, группа C
    4 декабря, понедельник 21:00 Аль-Иттихад 2:1 Сепахан
    4 декабря, понедельник 15:00 Аль-Кува Аль-Джавия 3:2 АГМК
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 6 тур, группа B
    4 декабря, понедельник 19:00 Аль-Садд 2:2 Насаф
    4 декабря, понедельник 19:00 Аль-Файсалы 1:1 Шарджа
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 6 тур, группа D
    4 декабря, понедельник 19:00 Аль-Хиляль 2:1 Нассаджи
    4 декабря, понедельник 19:00 Мумбаи Сити 1:2 Навбахор
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 5 тур, группа F
    29 ноября, среда 17:00 Бангкок Юнайтед 1:0 Лайон Сити
    29 ноября, среда 13:00 Китчи 1:2 Чжонбук Хендай Моторс
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 5 тур, группа H
    29 ноября, среда 15:00 Чжэцзян Профешионал 3:2 Бурирам Юнайтед
    29 ноября, среда 13:00 Вентфорет Кофу 3:3 Мельбурн Сити
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 5 тур, группа J
    29 ноября, среда 13:00 Урава Рэд Даймондс 2:1 Ухань
    29 ноября, среда 13:00 Похан Стилерс 2:0 Ханой
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 5 тур, группа A
    28 ноября, вторник 19:00 Аль-Айн 1:3 Пахтакор
    28 ноября, вторник 19:00 Аль-Фейха 3:1 Ахал
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 5 тур, группа D
    28 ноября, вторник 19:00 Навбахор 0:2 Аль-Хиляль
    28 ноября, вторник 19:00 Нассаджи 2:0 Мумбаи Сити
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 5 тур, группа G
    28 ноября, вторник 15:00 Шаньдун Тайшань 6:1 Кая
    28 ноября, вторник 13:00 Инчхон Юнайтед 2:1 Йокогама Маринос
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 5 тур, группа I
    28 ноября, вторник 13:00 БГ Патхум Юнайтед 1:3 Ульсан Хендэ
    28 ноября, вторник 13:00 Кавасаки Фронтале 5:0 Джохор
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 5 тур, группа C
    27 ноября, понедельник 21:00 Сепахан 1:0 Аль-Кува Аль-Джавия
    27 ноября, понедельник 19:00 АГМК 1:2 Аль-Иттихад
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 5 тур, группа E
    27 ноября, понедельник 21:00 Аль-Наср 0:0 Персеполис
    27 ноября, понедельник 19:00 Аль-Духаиль 2:0 Истиклол
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 5 тур, группа B
    27 ноября, понедельник 17:00 Шарджа 0:2 Аль-Садд
    27 ноября, понедельник 17:00 Насаф 3:1 Аль-Файсалы
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 4 тур, группа F
    8 ноября, среда 15:00 Бангкок Юнайтед 1:1 Китчи
    8 ноября, среда 13:00 Лайон Сити 2:0 Чжонбук Хендай Моторс
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 4 тур, группа J
    8 ноября, среда 15:00 Ханой 2:1 Ухань
    8 ноября, среда 13:00 Похан Стилерс 2:1 Урава Рэд Даймондс
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 4 тур, группа H
    8 ноября, среда 13:00 Вентфорет Кофу 4:1 Чжэцзян Профешионал
    8 ноября, среда 12:00 Мельбурн Сити 0:1 Бурирам Юнайтед
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 4 тур, группа E
    7 ноября, вторник 21:00 Аль-Духаиль 2:3 Аль-Наср
    7 ноября, вторник 17:00 Истиклол 1:1 Персеполис
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 4 тур, группа A
    7 ноября, вторник 19:00 Аль-Фейха 2:3 Аль-Айн
    7 ноября, вторник 17:00 Ахал 1:1 Пахтакор
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 4 тур, группа G
    7 ноября, вторник 15:00 Кая 1:2 Йокогама Маринос
    7 ноября, вторник 13:00 Шаньдун Тайшань 3:1 Инчхон Юнайтед
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 4 тур, группа I
    7 ноября, вторник 15:00 Джохор 2:1 Ульсан Хендэ
    7 ноября, вторник 13:00 Кавасаки Фронтале 4:2 БГ Патхум Юнайтед
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 4 тур, группа B
    6 ноября, понедельник 21:00 Аль-Файсалы 1:0 Аль-Садд
    6 ноября, понедельник 17:00 Насаф 1:1 Шарджа
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 4 тур, группа C
    6 ноября, понедельник 21:00 Сепахан 9:0 АГМК
    6 ноября, понедельник 15:00 Аль-Кува Аль-Джавия 2:0 Аль-Иттихад
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 4 тур, группа D
    6 ноября, понедельник 17:00 Нассаджи 1:3 Навбахор
    6 ноября, понедельник 17:00 Мумбаи Сити 0:2 Аль-Хиляль
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 3 тур, группа F
    25 октября, среда 15:00 Китчи 1:2 Бангкок Юнайтед
    25 октября, среда 13:00 Чжонбук Хендай Моторс 3:0 Лайон Сити
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 3 тур, группа G
    25 октября, среда 13:00 Инчхон Юнайтед 0:2 Шаньдун Тайшань
    25 октября, среда 13:00 Йокогама Маринос 3:0 Кая
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 3 тур, группа H
    25 октября, среда 13:00 Чжэцзян Профешионал 2:0 Вентфорет Кофу
    25 октября, среда 13:00 Бурирам Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 3 тур, группа E
    24 октября, вторник 21:00 Аль-Наср 4:3 Аль-Духаиль
    24 октября, вторник 19:00 Персеполис 2:0 Истиклол
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 3 тур, группа A
    24 октября, вторник 19:00 Аль-Айн 4:1 Аль-Фейха
    24 октября, вторник 17:00 Пахтакор 3:0 Ахал
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 3 тур, группа I
    24 октября, вторник 15:00 БГ Патхум Юнайтед 2:4 Кавасаки Фронтале
    24 октября, вторник 13:00 Ульсан Хендэ 3:1 Джохор
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 3 тур, группа J
    24 октября, вторник 15:00 Ухань 2:1 Ханой
    24 октября, вторник 13:00 Урава Рэд Даймондс 0:2 Похан Стилерс
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 3 тур, группа B
    23 октября, понедельник 21:00 Аль-Садд 6:0 Аль-Файсалы
    23 октября, понедельник 19:00 Шарджа 1:0 Насаф
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 3 тур, группа D
    23 октября, понедельник 21:00 Аль-Хиляль 6:0 Мумбаи Сити
    23 октября, понедельник 19:00 Навбахор 2:1 Нассаджи
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 3 тур, группа C
    23 октября, понедельник 19:00 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Кува Аль-Джавия
    23 октября, понедельник 17:00 АГМК 1:3 Сепахан
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 2 тур, группа F
    4 октября, среда 15:00 Китчи 1:2 Лайон Сити
    4 октября, среда 15:00 Бангкок Юнайтед 3:2 Чжонбук Хендай Моторс
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 2 тур, группа H
    4 октября, среда 15:00 Чжэцзян Профешионал 1:2 Мельбурн Сити
    4 октября, среда 13:00 Вентфорет Кофу 1:0 Бурирам Юнайтед
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 2 тур, группа J
    4 октября, среда 13:00 Урава Рэд Даймондс 6:0 Ханой
    4 октября, среда 13:00 Похан Стилерс 3:1 Ухань
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 2 тур, группа A
    3 октября, вторник 19:00 Аль-Айн 4:2 Ахал
    3 октября, вторник 19:00 Аль-Фейха 2:0 Пахтакор
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 2 тур, группа D
    3 октября, вторник 19:00 Нассаджи 0:3 Аль-Хиляль
    3 октября, вторник 17:00 Навбахор 3:0 Мумбаи Сити
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 2 тур, группа G
    3 октября, вторник 15:00 Шаньдун Тайшань 0:1 Йокогама Маринос
    3 октября, вторник 13:00 Инчхон Юнайтед 4:0 Кая
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 2 тур, группа I
    3 октября, вторник 15:00 БГ Патхум Юнайтед 2:4 Джохор
    3 октября, вторник 13:00 Кавасаки Фронтале 1:0 Ульсан Хендэ
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 2 тур, группа E
    2 октября, понедельник 21:00 Аль-Наср 3:1 Истиклол
    2 октября, понедельник 21:00 Аль-Духаиль 0:1 Персеполис
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 2 тур, группа B
    2 октября, понедельник 19:00 Шарджа 1:0 Аль-Файсалы
    2 октября, понедельник 19:00 Насаф 3:1 Аль-Садд
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 2 тур, группа C
    2 октября, понедельник 19:00 Сепахан 0:3 Аль-Иттихад
    2 октября, понедельник 15:00 АГМК 1:2 Аль-Кува Аль-Джавия
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 1 тур, группа F
    20 сентября, среда 15:00 Лайон Сити 1:2 Бангкок Юнайтед
    20 сентября, среда 13:00 Чжонбук Хендай Моторс 2:1 Китчи
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 1 тур, группа J
    20 сентября, среда 15:00 Ухань 2:2 Урава Рэд Даймондс
    20 сентября, среда 15:00 Ханой 2:4 Похан Стилерс
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 1 тур, группа H
    20 сентября, среда 13:00 Бурирам Юнайтед 4:1 Чжэцзян Профешионал
    20 сентября, среда 13:00 Мельбурн Сити 0:0 Вентфорет Кофу
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 1 тур, группа E
    19 сентября, вторник 21:00 Персеполис 0:2 Аль-Наср
    19 сентября, вторник 19:00 Истиклол 0:0 Аль-Духаиль
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 1 тур, группа A
    19 сентября, вторник 19:00 Ахал 1:0 Аль-Фейха
    19 сентября, вторник 17:00 Пахтакор 0:3 Аль-Айн
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 1 тур, группа G
    19 сентября, вторник 15:00 Кая 1:3 Шаньдун Тайшань
    19 сентября, вторник 13:00 Йокогама Маринос 2:4 Инчхон Юнайтед
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 1 тур, группа I
    19 сентября, вторник 15:00 Джохор 0:1 Кавасаки Фронтале
    19 сентября, вторник 13:00 Ульсан Хендэ 3:1 БГ Патхум Юнайтед
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 1 тур, группа B
    18 сентября, понедельник 21:00 Аль-Садд 0:0 Шарджа
    18 сентября, понедельник 19:00 Аль-Файсалы 0:1 Насаф
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 1 тур, группа D
    18 сентября, понедельник 21:00 Аль-Хиляль 1:1 Навбахор
    18 сентября, понедельник 17:00 Мумбаи Сити 0:2 Нассаджи
    Лига чемпионов АФК (2023/2024), 1 тур, группа C
    18 сентября, понедельник 19:00 Аль-Иттихад 3:0 АГМК
    18 сентября, понедельник 19:00 Аль-Кува Аль-Джавия 2:2 Сепахан
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