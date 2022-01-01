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Лига чемпионов АФК
Футбольные арбитры
Лига чемпионов АФК Элит 2025-2026 - судьи
#
Судья
Город
Возраст
1
Фагани Алиреза
Кашмер
48
2
Танташев Ильгиз
Бухара
42
3
Аль-Джассим Абдулрахман
н/д
38
4
Аль-Тураис Халед Салех
Эр-Рияд
39
5
Аль-Накби Адель Али
н/д
44
6
Насаруддин Назми
Пенанг
36
7
Махадме Адам
н/д
39
8
Фалахи Салман Ахмад
н/д
36
9
Эванс Шон
н/д
41
10
Ким Ен-Хюк
Сеул
43
11
Аль-Али Омар Мохамед
н/д
39
12
Жамали Абдулла
н/д
34
13
Касим Моанад
Багдад
46
14
Ямасита Йосими
н/д
40
15
Араки Юсуке
Токио
40
16
Аль-Джаафари Мухаммад Таки
Сингапур
39
17
Аль-Каф Ахмед
н/д
43
18
Аль-Хоаиш Мохаммед Халед
н/д
39
19
Гулмуроди Садулло
н/д
38
20
Ма Нин
Цзянсу
47
21
Аль-Али Ахмед
н/д
36
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