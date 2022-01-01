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Лига чемпионов АФК
Футбольные стадионы
Лига чемпионов АФК Элит 2025-2026 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Киндом Арена
Эр-Рияд
30 000
2
Шанхай Стэдиум
Шанхай
72 000
3
Кинг Абдулла Спортс Сити
Джидда
62 241
4
Ясим Бин Хамад
Доха
15 000
5
Пудонг
Шанхай
37 000
6
Ноэвир
Кобе
30 132
7
Рашид
Дубай
12 052
8
Абдулла бин Халифа
Доха
10 000
9
Финикс Хилл
Чэнду
50 695
10
Уорлд Кап Стэдиум
Сеул
66 806
11
Ульсан-Мунсу-Стэдиум
Ульсан
44 466
12
Марказий
Карши
21 000
13
Аль-Мадина
Багдад
32 000
14
ААМИ Парк
Мельбурн
30 050
15
Шарджа
Шарджа
12 499
16
Ядегар-е Имам
Тебриз
66 833
17
ЭДИОН Пис Уинг Хиросима
Хиросима
28 529
18
Султан Ибрагим
Искандар Путери
40 000
19
Матида ГИОН Стэдиум
Матида
15 489
20
Каннын
Каннын
22 333
21
Принц Абдулла Аль-Файсал Спортс Сити
Джидда
27 000
22
Аль-Нахян
Абу-Даби
12 000
23
Халифа Интернешнл
Доха
40 000
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