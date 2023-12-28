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    Лига чемпионов АФК. Команды

    АГМК
    (Алмалык)
    Аль-Айн
    (Аль-Аин)
    Аль-Духаиль
    (Доха)
    Аль-Иттихад
    (Джидда)
    Аль-Кува Аль-Джавия
    (Багдад)
    Аль-Наср
    (Эр-Рияд)
    Аль-Садд
    (Доха)
    Аль-Файсалы
    (Амман)
    Аль-Фейха
    (Аль-Маджмаа)
    Аль-Хиляль
    (Эр-Рияд)
    Ахал
    (Анау)
    БГ Патхум Юнайтед
    (Патхум)
    Бангкок Юнайтед
    (Бангкок)
    Бурирам Юнайтед
    (Бурирам)
    Вентфорет Кофу
    (Кофу)
    Джохор
    (Джохор)
    Инчхон Юнайтед
    (Инчхон)
    Истиклол
    (Душанбе)
    Йокогама Маринос
    (Йокогама)
    Кавасаки Фронтале
    (Кавасаки)
    Кая
    (Илойло)
    Китчи
    (Ковлун)
    Лайон Сити
    (Бишан)
    Мельбурн Сити
    (Мельбурн)
    Мумбаи Сити
    (Мумбаи)
    Навбахор
    (Наманган)
    Насаф
    (Карши)
    Нассаджи
    (Мазандаран)
    Пахтакор
    (Ташкент)
    Персеполис
    (Тегеран)
    Похан Стилерс
    (Похан)
    Сепахан
    (Исфахан)
    Ульсан Хендэ
    (Ульсан)
    Урава Рэд Даймондс
    (Сайтама)
    Ухань
    (Ухань)
    Ханой
    (Ханой)
    Чжонбук Хендай Моторс
    (Чонджу)
    Чжэцзян Профешионал
    (Чжэцзян)
    Шаньдун Тайшань
    (Шаньдун)
    Шарджа
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