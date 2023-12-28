Лига чемпионов АФК:

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Главные новости
28 декабря 2023
23:36
Фото
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
5 декабря 2023
21:22
«Аль-Наср» не смог обыграть команду Черевченко
28 ноября 2023
09:25
Роналду прокомментировал выход в 1/8 финала азиатской ЛЧ
27 ноября 2023
23:02
Фото
Роналду попросил отменить пенальти в ворота соперника в матче Лиги чемпионов АФК
4
22:18
Видео
Бензема едва не пострадал после выхода фаната на поле в Ташкенте
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28 декабря 2023
23:36
Фото
Итоги жеребьевки 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов
12 декабря 2023
09:54
Франка де Бура уволили из эмиратского клуба после 14 матчей
5 декабря 2023
21:22
«Аль-Наср» не смог обыграть команду Черевченко
4 декабря 2023
16:37
Роналду пропустит матч азиатской ЛЧ: известна причина его отсутствия в составе
28 ноября 2023
21:40
Малком забил победный гол в матче азиатской ЛЧ
09:25
Роналду прокомментировал выход в 1/8 финала азиатской ЛЧ
27 ноября 2023
23:02
Фото
Роналду попросил отменить пенальти в ворота соперника в матче Лиги чемпионов АФК
4
22:18
Видео
Бензема едва не пострадал после выхода фаната на поле в Ташкенте
7 ноября 2023
23:30
«Аль-Наср» без Роналду победил «Аль-Духаиль», несмотря на дубль Коутиньо
14:40
Трансляция
«Аль-Духаиль» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2023
11:32
Роналду пропустит матч азиатской ЛЧ: известна причина его отсутствия в составе
10:56
Экс-спартаковец сделал дубль в матче азиатской ЛЧ
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