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Южная Корея. Кей-лига
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Тэджон
Результаты
€ 3 млн
Тэджон
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига
Стадион:
Тэджон Уорлд Кап Стэдиум
Сайт:
http://www.dhcfc.kr/
Тренер:
Ми-Сун Ли
Состав
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Южная Корея. Кей-лига. 2026
Южная Корея. Кей-лига. 2025
Южная Корея. Кей-лига. 2024
12.09 | 13:00
Тэджон
2 : 2
Пхохан Стилерс
09.09 | 13:30
Тэджон
3 : 2
Аньянг
05.09 | 13:00
Пучхон
0 : 5
Тэджон
30.08 | 13:30
Чеджу
3 : 1
Тэджон
26.08 | 13:30
Тэджон
2 : 1
Ульсан Хендэ
23.08 | 13:30
Тэджон
3 : 0
Канвон
15.08 | 13:30
Сеул
4 : 2
Тэджон
08.08 | 14:00
Аньянг
1 : 2
Тэджон
02.08 | 13:30
Тэджон
2 : 0
Кванджу
25.07 | 13:30
Кимчхон Сангму
3 : 2
Тэджон
21.07 | 13:30
Чонбук Хендай Моторс
0 : 0
Тэджон
18.07 | 13:30
Тэджон
2 : 2
Ульсан Хендэ
12.07 | 13:30
Чеджу
0 : 0
Тэджон
04.07 | 13:30
Тэджон
2 : 2
Пучхон
16.05 | 10:30
Тэджон
1 : 2
Сеул
12.05 | 13:30
Канвон
2 : 0
Тэджон
09.05 | 13:00
Тэджон
0 : 2
Пхохан Стилерс
05.05 | 10:30
Тэджон
0 : 0
Инчхон Юнайтед
02.05 | 13:00
Кванджу
0 : 5
Тэджон
26.04 | 10:30
Ульсан Хендэ
1 : 4
Тэджон
22.04 | 13:30
Тэджон
0 : 1
Чеджу
18.04 | 08:00
Сеул
0 : 1
Тэджон
12.04 | 08:00
Тэджон
0 : 2
Канвон
04.04 | 10:30
Пхохан Стилерс
1 : 0
Тэджон
21.03 | 08:00
Тэджон
0 : 1
Чонбук Хендай Моторс
18.03 | 13:30
Инчхон Юнайтед
1 : 3
Тэджон
14.03 | 10:30
Тэджон
1 : 1
Кимчхон Сангму
07.03 | 10:30
Пучхон
1 : 1
Тэджон
02.03 | 08:00
Тэджон
1 : 1
Аньянг
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