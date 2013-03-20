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ОАЭ. Про Лига
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Шабаб Аль-Ахли
€ 17 млн
Шабаб Аль-Ахли
Дубаи
ОАЭ. Про Лига
Стадион:
Рашид
Сайт:
http://www.shababalahli.ae/
Тренер:
Паулу Соуза
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Таблица
Игрок «Зенита» отказался от трансфера в клуб из ОАЭ
6 августа
4
Азмун готов летом вернуться в РПЛ
13 мая
6
«Шабаб Аль-Ахли» – «Трактор»: прогноз и ставки на матч 14 апреля 2026 с коэффициентом 1.85
13 апреля
Власти Ирана ввели запрет для сборной на поездки во враждебные страны
27 марта
У Азмуна конфискуют имущество в Иране: подробности
26 марта
27
Фото
Азмуна назвали предателем Ирана и выгнали из сборной
20 марта
13
Трансляция
«Аль-Ахли» – «Шабаб Аль-Ахли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2026
16 февраля
«Аль-Ахли» – «Шабаб Аль-Ахли»: прогноз и ставки на матч 16 февраля 2026 с коэффициентом 3.15
15 февраля
Трансляция
«Шабаб Аль-Ахли» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2026
9 февраля
«Шабаб Аль-Ахли» – «Аль-Хиляль»: прогноз и ставки на матч 9 февраля 2026 с коэффициентом 1.65
8 февраля
Трансляция
«Аль-Садд» – «Шабаб Аль-Ахли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 декабря 2025
2025.12.23 17:50
«Аль-Садд» – «Аль-Ахли»: прогноз и ставки на матч 23 декабря 2025 с коэффициентом 1.52
2025.12.22 08:10
Российские клубы заинтересованы в Азмуне
2025.12.20 21:44
2
Позиция Азмуна насчет возвращения в РПЛ
2025.11.30 11:57
7
Азмун не сыграет с Россией: известна причина
2025.10.05 09:41
3
Реакция Азмуна на завершение конфликта Ирана и Израиля
2025.06.25 18:55
2
Названа лучшая связка нападающих в истории чемпионатов России по голевым пасам
2024.12.04 09:30
1
«Рома» рассматривает семь тренеров
2024.11.04 14:02
7
Клубы из Турции и ОАЭ пока не согласились взять Джикию: известна причина
2024.09.06 13:15
9
Мостовой рассказал о конце карьеры для Азмуна
2024.07.28 21:31
3
Азмун подписал контракт с новым клубом
2024.07.28 17:15
3
Известен новый клуб Азмуна
2024.07.25 17:37
5
Клуб из ОАЭ уволил Николича
2024.05.30 11:00
Гурцкая посоветовал «Спартаку» тренера-спасителя
2024.02.16 22:22
7
Фанаты «Спартака» поддержали Джикию
2024.02.09 23:35
1
Видео
Дебютный гол Угальде за «Спартак»
2024.02.09 20:49
1
Зимний кубок РПЛ. «Спартак» разгромил «Шабаб Аль-Ахли» (5:0), Угальде забил дебютный гол
2024.02.09 20:40
28
Трансляция
«Шабаб Аль-Ахли» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2024
2024.02.09 12:04
Николич: «РПЛ была шестой лигой Европы»
2024.02.04 11:46
2
Николич оценил вероятность своего возвращения в Россию
2024.02.03 15:00
1
2
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Появилась новая информация о состоянии Барко
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Назначены комментаторы матчей 9-го тура РПЛ
18:42
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