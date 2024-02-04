Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Николич: «РПЛ была шестой лигой Европы»

    Экс-тренер «Локомотива» Марко Николич оценил уровень РПЛ в 2020-2021 годах. Он тогда в ней работал.

    «У меня осталось много друзей в России – вот несколько из них пришли на матч сегодня. Всегда рад их видеть. Всe хорошо.

    По чему больше всего скучаю? В России было отлично, когда я там работал – это был шестой чемпионат Европы по силе. Футболисты были сумасшедшего качества, болельщиков ходило много – всe было супер», – сказал серб.

    • Сейчас Николич тренирует «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.
    • Марко уверен, что вернется тренировать в Россию.
    • Он выигрывал чемпионаты Сербии и Венгрии.

    Новости по теме
    Гурцкая посоветовал «Спартаку» тренера-спасителя 8
    Чорлука: «Николич звонил в 22:30 и разговаривал о футболе» 2
    Николич оценил ситуацию Джикии в «Спартаке» 5
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.02.2024 11:46
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+