Николич: «РПЛ была шестой лигой Европы»

Экс-тренер «Локомотива» Марко Николич оценил уровень РПЛ в 2020-2021 годах. Он тогда в ней работал.

«У меня осталось много друзей в России – вот несколько из них пришли на матч сегодня. Всегда рад их видеть. Всe хорошо.

По чему больше всего скучаю? В России было отлично, когда я там работал – это был шестой чемпионат Европы по силе. Футболисты были сумасшедшего качества, болельщиков ходило много – всe было супер», – сказал серб.