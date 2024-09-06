Клубы из Турции и ОАЭ пока не согласились взять Джикию: известна причина

Клубы из Турции и ОАЭ пока не готовы соглашаться на запросы защитника Георгия Джикии по зарплате, сообщает Sport24.

«Турецкие клубы отказались от идеи подписания Георгия из-за его завышенных требований по зарплате. Защитника предложили клубам из ОАЭ, среди которых «Аль-Вахда», «Аль-Айн», «Шарджа», «Шабаб Аль-Ахли» и другие. Джикия хочет получать зарплату в районе 800 тысяч евро плюс бонусы. На данный момент клубы ОАЭ не вступали в переговоры с футболистом.

Также за ситуацией следят в махачкалинском «Динамо» – в клубе готовы ждать Джикию до конца трансферного окна, которое закрывается 12 сентября», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.