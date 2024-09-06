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    • Клубы из Турции и ОАЭ пока не согласились взять Джикию: известна причина

    Клубы из Турции и ОАЭ пока не согласились взять Джикию: известна причина

    Клубы из Турции и ОАЭ пока не готовы соглашаться на запросы защитника Георгия Джикии по зарплате, сообщает Sport24.

    «Турецкие клубы отказались от идеи подписания Георгия из-за его завышенных требований по зарплате. Защитника предложили клубам из ОАЭ, среди которых «Аль-Вахда», «Аль-Айн», «Шарджа», «Шабаб Аль-Ахли» и другие. Джикия хочет получать зарплату в районе 800 тысяч евро плюс бонусы. На данный момент клубы ОАЭ не вступали в переговоры с футболистом.

    Также за ситуацией следят в махачкалинском «Динамо» – в клубе готовы ждать Джикию до конца трансферного окна, которое закрывается 12 сентября», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    • Джикия находится без клуба с июня, когда истек его контракт со «Спартаком».
    • 30‑летний защитник в прошлом сезоне сыграл за красно-белых в 12 матчах.

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    Источник: Sport24

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    06.09.2024 13:15
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    Комментарии (11)
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    Spartak_forv@
    1725618026
    Вот что бывает,когда всю карьеру живешь в иллюзиях своего величия и с лапшой на ушах от своего агента
    Ответить
    FanatSerj
    1725618868
    По футбольному с Махачкалой идеальный вариант и для него и Динамо, так что лучше бы по ЗП опустится на землю, а то в той же Турции и ОАЭ может и лавку полировать будет или до выбирается что Одзюбинится совсем без футбола.
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    alefreddy
    1725623738
    жадность фраера сгубила
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    FWSPM
    1725626303
    Жора отожрал пузо не по таланту вот главная причина
    Ответить
    FRZZ
    1725626642
    Неизвестно в какой форме он сейчас, давно не играл и наверняка имеет лишний вес.
    Ответить
    rash1959
    1725630389
    жике надобыло соглашаться на 500 в Спартаке + харчевание и койка на базе. И обязательно - отрезать язык поганый.
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    Зеркальный
    1725631916
    И это капитан у розовых был, безработный, но с запросами, ничего удивительного
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    Исмо
    1725634929
    Не пойму, не лучше ли играть и поменьше получать, чем сидеть без дела, совсем охренели, оборзели, очумели,о.уели....дальше слов не подобрал(((
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