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Аль-Вахда
€ 11 млн
Аль-Вахда
Абу-Даби
ОАЭ. Про Лига
Сайт:
http://www.alwahdaclub.net/
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«Аль-Вахда» – «Аль-Иттихад»: прогноз и ставки на матч 14 апреля 2026 с коэффициентом 1.65
13 апреля
Трансляция
«Аль-Хиляль» – «Аль-Вахда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2026
16 февраля
«Аль-Хиляль» – «Аль-Вахда»: прогноз и ставки на матч 16 февраля 2026 с коэффициентом 2.25
15 февраля
«Аль-Гарафа» – «Аль-Вахда»: прогноз и ставки на матч 22 декабря 2025 с коэффициентом 1.78
2025.12.21 08:51
«Аль-Вахда» – «Аль-Духаиль»: прогноз и ставки на матч 20 октября 2025 с коэффициентом 1.95
2025.10.19 08:31
«Это невероятно»: Вера объяснил свой уход из саудовского клуба спустя 3 месяца
2025.10.13 09:34
3
«Трактор» – «Аль-Вахда»: прогноз и ставки на матч 29 сентября 2025 с коэффициентом 2.10
2025.09.28 09:34
Фото
36-летний Тадич подписал контракт с новым клубом
2025.08.08 18:18
Вера объяснил, почему перешел в «Аль-Вахду» вместо «Локомотива»
2025.07.04 10:37
1
Фото
Отказавший «Локомотиву» Вера подписал контракт с новым клубом
2025.07.03 14:56
Стало известно, ради какого клуба Вера отказал «Локомотиву»
2025.06.30 11:06
4
«Оренбург» продал иранского полузащитника
2025.02.05 18:44
«Оренбург» продаст полузащитника клубу из ОАЭ
2025.02.02 20:40
1
На основного хавбека «Оренбурга» нацелился клуб из ОАЭ
2025.01.26 22:23
Клубы из Турции и ОАЭ пока не согласились взять Джикию: известна причина
2024.09.06 13:15
9
В «Зените» прояснили ситуацию с будущим Бакаева
2024.06.20 00:36
2
Бакаев летом не вернется в «Зенит»
2024.06.19 19:40
4
В сделку по Соболеву могут включить еще одного игрока «Зенита»
2024.06.12 12:27
37
Бакаев может остаться на Ближнем Востоке и по окончании аренды в «Аль-Вахду»
2024.05.17 20:14
2
«Зенит» отреагировал на первый трофей Бакаева в ОАЭ
2024.05.04 15:30
7
Бакаев выиграл первый трофей в ОАЭ
2024.05.04 11:23
4
Файзуллаев досрочно вернется в ЦСКА из сборной Узбекистана U-23
2024.05.01 11:20
2
Адамов: «Бакаев кайфует в ОАЭ»
2024.03.07 22:13
1
Герман Ткаченко объяснил, почему не считает переход Бакаева в «Зенит» ошибкой
2024.02.09 09:58
Бакаев рассказал об отношении к Зареме
2024.02.09 09:15
2
«Я мучился»: Бакаев объяснил, почему не заиграл в «Зените»
2024.02.08 18:44
6
Бакаев оценил вероятность возвращения в «Спартак»
2024.02.08 15:14
12
«Я не хотел этого»: Бакаев рассказал о своем уходе из «Зенита»
2024.02.08 12:12
5
Бакаев сказал, сколько тратит в месяц в Абу-Даби: «Здесь все дорого, вообще жесть»
2024.02.08 11:46
3
Видео
Футболист «Зенита» посетил матч «Спартак» – «Ростов»
2024.02.07 20:58
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