«Аль-Хиляль» – «Аль-Вахда»: прогноз и ставки на матч 16 февраля 2026 с коэффициентом 2.25

15 февраля 2026 13:42
Аль-Хиляль - Аль-Вахда
16 февр. 2026, понедельник 21:15 | Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Перейти в онлайн матча
2.25
Фора «Аль-Хиляля» (-1.5)
Сделать ставку

16 февраля в 8-м туре Лиги чемпионов Азии Элита саудовский «Аль-Хиляль» примет эмиратскую «Аль-Вахду». Это противостояние лидера турнира, находящегося в феноменальной форме, и крепкого середняка, переживающего проблемы в обороне. Хозяева не проигрывают 30 матчей подряд, обладают лучшей атакой и надежной защитой, гости нестабильны и регулярно пропускают.

«Аль-Хиляль»

Саудовский гранд находится в состоянии абсолютной доминации. Команда не проигрывает в 30 последних матчах во всех турнирах и лидирует в группе с 19 очками. «Аль-Хиляль» имеет больше всех побед в турнире (6) и не пропускает в 3 последних матчах ЛЧА. Атака хозяев мощна: 2.00 гола в среднем за последние 5 игр. Маркос Леонардо с 18 голами – лидер атак. Оборона безупречна – всего 0.40 пропуска в среднем и 4 сухих матча подряд.

«Аль-Вахда»

Эмиратский клуб занимает 4-е место и находится в неплохой форме, не проигрывая в 6 из 8 последних матчей. Омар Хрибин с 16 голами – лидер атак. Однако оборона «Аль-Вахды» нестабильна: 1.60 пропущенного гола в среднем за последние 5 игр. Атака работает на среднем уровне (1.40 гола в среднем). Исторически «Аль-Вахда» неудачно выступает против «Аль-Хиляля», не имея побед в очных встречах.

Факты о командах:

«Аль-Хиляль»

  • Не проигрывает в 30 последних матчах.
  • Лидер группы (19 очков, 6 побед).
  • Не пропускает в 3 последних матчах ЛЧА.
  • Забивает в среднем 2.00 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за игру.
  • 1-е место в группе (19 очков).

«Аль-Вахда»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.
  • Забивает в среднем 1.40 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.
  • 4-е место в группе (14 очков).

Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Аль-Вахда»

«Аль-Хиляль» находится в феноменальной форме, обладает лучшей атакой и надежной обороной. «Аль-Вахда» при всем уважении к их атакующей игре имеет серьезные проблемы в защите. Учитывая, что хозяева не проигрывают 30 матчей подряд и штампуют победы, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа «Аль-Хиляля» с разницей в 2 и более мяча, при этом гости вряд ли смогут поразить ворота хозяев.

Рекомендованные ставки:

  • Фора «Аль-Хиляля» (-1.5) – коэффициент 2.25.
  • Аль-Хиляль не пропустит – коэффициент 2.00.

2.25
Фора «Аль-Хиляля» (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Лига чемпионов АФК Элит Аль-Вахда Аль-Хиляль
