13 марта в 26-м туре Саудовской лиги аутсайдер «Аль-Рияд» примет «Аль-Иттихад». Это противостояние команды, борющейся за выживание и переживающей кризис, и еврокубкового претендента, имеющего подавляющее историческое преимущество. Хозяева проигрывают и пропускают, гости стабильно забивают и штампуют победы в очных встречах.

«Аль-Рияд»

Хозяева занимают 16-е место в зоне вылета и переживают тяжелый период. Команда проигрывает в 3 последних матчах и пропускает в 3 подряд. Атака «Аль-Рияда» работает слабо – всего 0.80 гола в среднем за последние 5 игр, оборона нестабильна (1.60 пропуска в среднем). Историческая статистика против «Аль-Иттихада» выглядит как приговор: 10 поражений в 10 последних очных встречах.

«Аль-Иттихад»

Гости занимают 6-е место и находятся в отличной форме. Команда забивает в 5 последних матчах Высшей лиги подряд и в 7 последних матчах в целом (1.60 гола в среднем за последние 5 игр). Уссем Ауар с 10 голами – лидер атак. Оборона «Аль-Иттихада» нестабильна (пропуски в 5 из 7 последних матчей, 1.20 в среднем), но атакующий потенциал позволяет компенсировать недостатки. Психологическое преимущество над соперником подавляющее: 10 побед в 10 последних очных встречах.

Факты о командах:

«Аль-Рияд»

3 поражения подряд.

Забивает в среднем 0.80 гола за игру.

Пропускает в 3 последних матчах (1.60 в среднем).

10 поражений в 10 последних очных встречах с «Аль-Иттихадом».

16-е место в турнире (16 очков).

«Аль-Иттихад»

Забивает в 5 последних матчах (1.60 в среднем).

Пропускает в 5 из 7 последних матчей (1.20 в среднем).

10 побед в 10 последних очных встречах с «Аль-Риядом».

6-е место в турнире (42 очка).

Прогноз на матч «Аль-Рияд» – «Аль-Иттихад»

«Аль-Иттихад» имеет колоссальное историческое преимущество над «Аль-Риядом» и находится в лучшей форме. Хозяева переживают кризис, практически не забивают и регулярно пропускают. Учитывая разницу в классе и статистику личных встреч, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа гостей с разницей в 2 и более мяча.

Рекомендованные ставки: