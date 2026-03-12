Введите ваш ник на сайте
«Аль-Рияд» – «Аль-Иттихад»: прогноз и ставки на матч 13 марта 2026 с коэффициентом 2.2

12 марта 2026 8:01
Аль-Рияд - Аль-Иттихад
13 мар. 2026, пятница 22:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Перейти в онлайн матча
2.20
Фора «Аль-Иттихада» (-1.5)
Сделать ставку

13 марта в 26-м туре Саудовской лиги аутсайдер «Аль-Рияд» примет «Аль-Иттихад». Это противостояние команды, борющейся за выживание и переживающей кризис, и еврокубкового претендента, имеющего подавляющее историческое преимущество. Хозяева проигрывают и пропускают, гости стабильно забивают и штампуют победы в очных встречах.

«Аль-Рияд»

Хозяева занимают 16-е место в зоне вылета и переживают тяжелый период. Команда проигрывает в 3 последних матчах и пропускает в 3 подряд. Атака «Аль-Рияда» работает слабо – всего 0.80 гола в среднем за последние 5 игр, оборона нестабильна (1.60 пропуска в среднем). Историческая статистика против «Аль-Иттихада» выглядит как приговор: 10 поражений в 10 последних очных встречах.

«Аль-Иттихад»

Гости занимают 6-е место и находятся в отличной форме. Команда забивает в 5 последних матчах Высшей лиги подряд и в 7 последних матчах в целом (1.60 гола в среднем за последние 5 игр). Уссем Ауар с 10 голами – лидер атак. Оборона «Аль-Иттихада» нестабильна (пропуски в 5 из 7 последних матчей, 1.20 в среднем), но атакующий потенциал позволяет компенсировать недостатки. Психологическое преимущество над соперником подавляющее: 10 побед в 10 последних очных встречах.

Факты о командах:

«Аль-Рияд»

  • 3 поражения подряд.
  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Пропускает в 3 последних матчах (1.60 в среднем).
  • 10 поражений в 10 последних очных встречах с «Аль-Иттихадом».
  • 16-е место в турнире (16 очков).

«Аль-Иттихад»

  • Забивает в 5 последних матчах (1.60 в среднем).
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей (1.20 в среднем).
  • 10 побед в 10 последних очных встречах с «Аль-Риядом».
  • 6-е место в турнире (42 очка).

Прогноз на матч «Аль-Рияд» – «Аль-Иттихад»

«Аль-Иттихад» имеет колоссальное историческое преимущество над «Аль-Риядом» и находится в лучшей форме. Хозяева переживают кризис, практически не забивают и регулярно пропускают. Учитывая разницу в классе и статистику личных встреч, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа гостей с разницей в 2 и более мяча.

Рекомендованные ставки:

  • Фора «Аль-Иттихада» (-1.5) – коэффициент 2.2.
  • Инд. тотал «Аль-Иттихада» больше 1.5

2.20
Фора «Аль-Иттихада» (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттихад Аль-Рияд
18+
  • Читайте нас: 