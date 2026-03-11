12 марта в рамках 1/8 финала Лиги конференций «АЗ Алкмаар» примет «Спарту». Нидерландский клуб уверенно выступает дома и стабильно забивает, тогда как чешская команда подходит к встрече после серии успешных матчей в турнире. Встреча обещает быть достаточно открытой, поскольку обе команды активно действуют в атаке.
«АЗ Алкмаар»
«АЗ Алкмаар» в предыдущем матче Лиги конференций разгромил «Ноа» со счетом 4:0. Команда регулярно создает большое количество моментов и демонстрирует высокую результативность.
В последних пяти матчах клуб забил 10 мячей, но при этом пропустил 6. Средняя результативность команды составляет 2.00 гола за игру. Особенно уверенно «АЗ» действует на своем поле – команда выиграла три последних домашних матча.
«Спарта»
«Спарта» также находится на хорошем отрезке. Команда выиграла три последних матча в Лиге конференций и стабильно забивает в турнире.
В последних пяти играх чешский клуб отличился 8 раз и пропустил 5 мячей. Средняя результативность команды составляет 1.60 гола за матч, а оборона в целом действует достаточно надежно.
Факты о командах
«АЗ Алкмаар»
- выигрывает 3 последних домашних матча
- забивает в 3 последних матчах
- в последних 5 играх: 10 забито и 6 пропущено
- средняя результативность – 2.00 гола за игру
- в среднем пропускает 1.20 гола за матч
«Спарта»
- выигрывает 3 последних матча Лиги конференций
- забивает в 3 последних матчах турнира
- в последних 5 играх: 8 забито и 5 пропущено
- средняя результативность – 1.60 гола за игру
- в среднем пропускает 1.00 гола за матч
Прогноз на матч «АЗ Алкмаар» – «Спарта»
«АЗ Алкмаар» выглядит фаворитом встречи благодаря более высокому уровню соперников в национальном чемпионате и сильной игре на своем поле. Нидерландская команда регулярно создает большое количество моментов и часто играет результативные матчи.
«Спарта» также находится в хорошей форме и способна отвечать опасными контратаками. При этом оборона гостей не всегда выдерживает давление более атакующих команд.
С учетом текущей формы и домашнего преимущества «АЗ Алкмаар» имеет хорошие шансы на победу, а матч может получиться результативным.
Рекомендованные ставки
- Победа «АЗ Алкмаар» – коэффициент 2.15
- Тотал больше 2.5