Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«АЗ Алкмаар» – «Спарта»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 2.15

11 марта 2026 9:15
АЗ Алкмаар - Спарта
12 мар. 2026, четверг 20:45 | Лига конференций, 1/8 финала
Перейти в онлайн матча
2.15
Победа «АЗ Алкмаар»
Сделать ставку

12 марта в рамках 1/8 финала Лиги конференций «АЗ Алкмаар» примет «Спарту». Нидерландский клуб уверенно выступает дома и стабильно забивает, тогда как чешская команда подходит к встрече после серии успешных матчей в турнире. Встреча обещает быть достаточно открытой, поскольку обе команды активно действуют в атаке.

«АЗ Алкмаар»

«АЗ Алкмаар» в предыдущем матче Лиги конференций разгромил «Ноа» со счетом 4:0. Команда регулярно создает большое количество моментов и демонстрирует высокую результативность.

В последних пяти матчах клуб забил 10 мячей, но при этом пропустил 6. Средняя результативность команды составляет 2.00 гола за игру. Особенно уверенно «АЗ» действует на своем поле – команда выиграла три последних домашних матча.

«Спарта»

«Спарта» также находится на хорошем отрезке. Команда выиграла три последних матча в Лиге конференций и стабильно забивает в турнире.

В последних пяти играх чешский клуб отличился 8 раз и пропустил 5 мячей. Средняя результативность команды составляет 1.60 гола за матч, а оборона в целом действует достаточно надежно.

Факты о командах

«АЗ Алкмаар»

  • выигрывает 3 последних домашних матча
  • забивает в 3 последних матчах
  • в последних 5 играх: 10 забито и 6 пропущено
  • средняя результативность – 2.00 гола за игру
  • в среднем пропускает 1.20 гола за матч

«Спарта»

  • выигрывает 3 последних матча Лиги конференций
  • забивает в 3 последних матчах турнира
  • в последних 5 играх: 8 забито и 5 пропущено
  • средняя результативность – 1.60 гола за игру
  • в среднем пропускает 1.00 гола за матч

Прогноз на матч «АЗ Алкмаар» – «Спарта»

«АЗ Алкмаар» выглядит фаворитом встречи благодаря более высокому уровню соперников в национальном чемпионате и сильной игре на своем поле. Нидерландская команда регулярно создает большое количество моментов и часто играет результативные матчи.

«Спарта» также находится в хорошей форме и способна отвечать опасными контратаками. При этом оборона гостей не всегда выдерживает давление более атакующих команд.

С учетом текущей формы и домашнего преимущества «АЗ Алкмаар» имеет хорошие шансы на победу, а матч может получиться результативным.

Рекомендованные ставки

  • Победа «АЗ Алкмаар» – коэффициент 2.15
  • Тотал больше 2.5

2.15
Победа «АЗ Алкмаар»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Лига конференций Спарта АЗ Алкмаар
Другие прогнозы
12.03.2026
20:45
2.13
Лига Европы, 1/8 финала
Болонья - Рома
«Болонья» с форой (0)
12.03.2026
20:45
2.30
Лига Европы, 1/8 финала
Панатинаикос - Бетис
Тотал больше 2.5
12.03.2026
20:45
1.78
Лига конференций, 1/8 финала
Самсунспор - Райо Вальекано
Тотал меньше 2.5
12.03.2026
20:45
2.65
Лига конференций, 1/8 финала
Лех - Шахтер
Победа «Шахтера»
12.03.2026
20:45
2.15
Лига конференций, 1/8 финала
АЗ Алкмаар - Спарта
Победа «АЗ Алкмаар»
12.03.2026
22:00
2.65
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Хазм - Аль-Холуд
Победа «Аль-Хазма»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 