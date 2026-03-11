12 марта в рамках 1/8 финала Лиги конференций «АЗ Алкмаар» примет «Спарту». Нидерландский клуб уверенно выступает дома и стабильно забивает, тогда как чешская команда подходит к встрече после серии успешных матчей в турнире. Встреча обещает быть достаточно открытой, поскольку обе команды активно действуют в атаке.

«АЗ Алкмаар»

«АЗ Алкмаар» в предыдущем матче Лиги конференций разгромил «Ноа» со счетом 4:0. Команда регулярно создает большое количество моментов и демонстрирует высокую результативность.

В последних пяти матчах клуб забил 10 мячей, но при этом пропустил 6. Средняя результативность команды составляет 2.00 гола за игру. Особенно уверенно «АЗ» действует на своем поле – команда выиграла три последних домашних матча.

«Спарта»

«Спарта» также находится на хорошем отрезке. Команда выиграла три последних матча в Лиге конференций и стабильно забивает в турнире.

В последних пяти играх чешский клуб отличился 8 раз и пропустил 5 мячей. Средняя результативность команды составляет 1.60 гола за матч, а оборона в целом действует достаточно надежно.

Факты о командах

«АЗ Алкмаар»

выигрывает 3 последних домашних матча

забивает в 3 последних матчах

в последних 5 играх: 10 забито и 6 пропущено

средняя результативность – 2.00 гола за игру

в среднем пропускает 1.20 гола за матч

«Спарта»

выигрывает 3 последних матча Лиги конференций

забивает в 3 последних матчах турнира

в последних 5 играх: 8 забито и 5 пропущено

средняя результативность – 1.60 гола за игру

в среднем пропускает 1.00 гола за матч

Прогноз на матч «АЗ Алкмаар» – «Спарта»

«АЗ Алкмаар» выглядит фаворитом встречи благодаря более высокому уровню соперников в национальном чемпионате и сильной игре на своем поле. Нидерландская команда регулярно создает большое количество моментов и часто играет результативные матчи.

«Спарта» также находится в хорошей форме и способна отвечать опасными контратаками. При этом оборона гостей не всегда выдерживает давление более атакующих команд.

С учетом текущей формы и домашнего преимущества «АЗ Алкмаар» имеет хорошие шансы на победу, а матч может получиться результативным.

Рекомендованные ставки