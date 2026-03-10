11 марта в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Байер» примет «Арсенал». Немецкий клуб подходит к встрече после серии стабильных результатов и надежной игры в обороне в еврокубке, а лондонцы набрали отличный ход и выиграли четыре последних матча турнира. По вывеске это один из самых интригующих матчей стадии, где многое может решить баланс между осторожностью хозяев и атакующей мощью гостей.

«Байер»

«Байер» не проигрывает в трех последних матчах Лиги чемпионов и не пропускает на этом отрезке. В прошлом еврокубковом матче команда сыграла 0:0 с «Олимпиакосом». При этом в целом последние результаты хозяев не выглядят слишком яркими в атаке: в пяти матчах они забили 5 голов. Лучшим качеством команды перед этой игрой остается организованность и умение держать структуру.

«Арсенал»

«Арсенал» подходит к матчу в очень хорошем состоянии. Команда выиграла четыре последних матча Лиги чемпионов и забивает в турнире уже четыре встречи подряд. В последних пяти матчах лондонцы отличились 11 раз, а в целом результативная серия достигла 13 игр. На этом отрезке «Арсенал» выглядит убедительнее соперника именно по интенсивности и качеству атаки.

Факты о командах

«Байер»

не проигрывает в 3 последних матчах Лиги чемпионов

не пропускает в 3 последних матчах турнира

не проигрывает в 11 из 13 последних матчей

забивает в 3 последних матчах

в последних 5 играх: 5 забито и 5 пропущено

в среднем забивает 1.00 гола за игру

«Арсенал»

выигрывает 4 последних матча Лиги чемпионов

забивает в 4 последних матчах турнира

побеждает в 4 последних матчах

забивает в 13 последних матчах

в последних 5 играх: 11 забито и 5 пропущено

в среднем забивает 2.20 гола за игру

Прогноз на матч «Байер» – «Арсенал»

Матч должен получиться плотным, но небольшое преимущество по текущей форме все же на стороне «Арсенала». «Байер» умеет сушить игру и в еврокубке действует аккуратнее, однако по атакующему потенциалу хозяева сейчас выглядят скромнее. Лондонцы острее впереди, стабильно забивают и лучше используют свои моменты.

При этом ждать полностью открытого футбола здесь не стоит. Для «Байера» домашняя игра в плей-офф почти наверняка пройдет с акцентом на дисциплину, поэтому наиболее логичным выглядит вариант, в котором гости будут ближе к победе, но без слишком результативного сценария.

Рекомендованные ставки: