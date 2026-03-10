Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Байер» – «Арсенал»: прогноз и ставки на матч 11 марта 2026 с коэффициентом 1.95

10 марта 2026 8:12
Байер - Арсенал
11 мар. 2026, среда 20:45 | Лига чемпионов, 1/8 финала
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа «Арсенала» с форой (-1)
Сделать ставку

11 марта в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Байер» примет «Арсенал». Немецкий клуб подходит к встрече после серии стабильных результатов и надежной игры в обороне в еврокубке, а лондонцы набрали отличный ход и выиграли четыре последних матча турнира. По вывеске это один из самых интригующих матчей стадии, где многое может решить баланс между осторожностью хозяев и атакующей мощью гостей.

«Байер»

«Байер» не проигрывает в трех последних матчах Лиги чемпионов и не пропускает на этом отрезке. В прошлом еврокубковом матче команда сыграла 0:0 с «Олимпиакосом». При этом в целом последние результаты хозяев не выглядят слишком яркими в атаке: в пяти матчах они забили 5 голов. Лучшим качеством команды перед этой игрой остается организованность и умение держать структуру.

«Арсенал»

«Арсенал» подходит к матчу в очень хорошем состоянии. Команда выиграла четыре последних матча Лиги чемпионов и забивает в турнире уже четыре встречи подряд. В последних пяти матчах лондонцы отличились 11 раз, а в целом результативная серия достигла 13 игр. На этом отрезке «Арсенал» выглядит убедительнее соперника именно по интенсивности и качеству атаки.

Факты о командах

«Байер»

  • не проигрывает в 3 последних матчах Лиги чемпионов
  • не пропускает в 3 последних матчах турнира
  • не проигрывает в 11 из 13 последних матчей
  • забивает в 3 последних матчах
  • в последних 5 играх: 5 забито и 5 пропущено
  • в среднем забивает 1.00 гола за игру

«Арсенал»

  • выигрывает 4 последних матча Лиги чемпионов
  • забивает в 4 последних матчах турнира
  • побеждает в 4 последних матчах
  • забивает в 13 последних матчах
  • в последних 5 играх: 11 забито и 5 пропущено
  • в среднем забивает 2.20 гола за игру

Прогноз на матч «Байер» – «Арсенал»

Матч должен получиться плотным, но небольшое преимущество по текущей форме все же на стороне «Арсенала». «Байер» умеет сушить игру и в еврокубке действует аккуратнее, однако по атакующему потенциалу хозяева сейчас выглядят скромнее. Лондонцы острее впереди, стабильно забивают и лучше используют свои моменты.

При этом ждать полностью открытого футбола здесь не стоит. Для «Байера» домашняя игра в плей-офф почти наверняка пройдет с акцентом на дисциплину, поэтому наиболее логичным выглядит вариант, в котором гости будут ближе к победе, но без слишком результативного сценария.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Арсенала» с форой (-1) – коэффициент 1.95
  • Тотал меньше 3.0

1.95
Победа «Арсенала» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Лига чемпионов Арсенал Байер
Другие прогнозы
10.03.2026
20:45
1.78
Лига чемпионов, 1/8 финала
Галатасарай - Ливерпуль
Победа «Ливерпуля»
10.03.2026
23:00
1.45
Лига чемпионов, 1/8 финала
Аталанта - Бавария
Тотал больше 2.5
10.03.2026
23:00
1.55
Лига чемпионов, 1/8 финала
Атлетико - Тоттенхэм
Победа «Атлетико»
10.03.2026
23:00
2.20
Лига чемпионов, 1/8 финала
Ньюкасл - Барселона
Победа «Барселоны»
11.03.2026
03:30
1.50
Бразилия. Серия А, 5 тур
Мирассол - Сантос
Победа «Сантоса» с форой (0)
11.03.2026
20:45
1.95
Лига чемпионов, 1/8 финала
Байер - Арсенал
Победа «Арсенала» с форой (-1)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 