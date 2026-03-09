10 марта в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Ньюкасл» примет «Барселону». Английский клуб хорошо смотрится именно в еврокубке и не проигрывает в пяти последних матчах турнира, но при этом регулярно допускает ошибки в обороне. «Барселона» подходит к встрече в более цельной форме: команда выиграла четыре матча подряд и стабильно забивает.

«Ньюкасл»

В прошлом матче Лиги чемпионов «Ньюкасл» обыграл «Карабах» со счетом 3:2. Команда уверенно идет вперед и забивает уже в шести матчах турнира подряд. В последних пяти играх у нее 9 голов, однако оборона остается слабым местом: за тот же отрезок пропущено 11 мячей. Лучший шанс хозяев в этом матче связан с их активностью впереди и домашним фактором.

«Барселона»

«Барселона» в предыдущем матче Лиги чемпионов обыграла «Копенгаген» 4:1 и продлила победную серию в турнире до трех встреч. Во всех последних пяти матчах команда забивала, а в сумме на этом отрезке отличилась 12 раз. При этом защита выглядит заметно надежнее, чем у соперника: всего 3 пропущенных мяча в пяти последних играх. По текущему балансу атаки и обороны гости выглядят предпочтительнее.

Факты о командах

«Ньюкасл»

не проигрывает в 5 последних матчах Лиги чемпионов

забивает в 6 последних матчах турнира

пропускает в 3 последних матчах Лиги чемпионов

забивает в 12 последних матчах во всех турнирах

пропускает в 13 последних матчах

в последних 5 играх: 9 забито и 11 пропущено

«Барселона»

побеждает в 4 последних матчах

выигрывает 3 последних матча Лиги чемпионов

забивает в 5 последних матчах

пропускает в 5 последних матчах Лиги чемпионов

в последних 5 играх: 12 забито и 3 пропущено

победила «Ньюкасл» в 3 последних очных матчах

Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Барселона»

Матч должен получиться интенсивным. «Ньюкасл» в Лиге чемпионов играет смело и почти всегда находит свои моменты, но слабая игра в обороне делает команду уязвимой против соперника такого уровня. «Барселона» сейчас выглядит более стабильной, лучше контролирует ход игры и заметно надежнее распоряжается своими шансами.

С учетом формы обеих команд и статистики последних матчей гости выглядят ближе к победе. При этом у «Ньюкасла» есть все, чтобы забить дома хотя бы один мяч, поэтому сценарий с голами с обеих сторон тоже выглядит рабочим.

Рекомендованные ставки: