Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ньюкасл» – «Барселона»: прогноз и ставки на матч 10 марта 2026 с коэффициентом 2.2

09 марта 2026 8:28
Ньюкасл - Барселона
10 мар. 2026, вторник 23:00 | Лига чемпионов, 1/8 финала
Перейти в онлайн матча
2.20
Победа «Барселоны»
Сделать ставку

10 марта в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Ньюкасл» примет «Барселону». Английский клуб хорошо смотрится именно в еврокубке и не проигрывает в пяти последних матчах турнира, но при этом регулярно допускает ошибки в обороне. «Барселона» подходит к встрече в более цельной форме: команда выиграла четыре матча подряд и стабильно забивает.

«Ньюкасл»

В прошлом матче Лиги чемпионов «Ньюкасл» обыграл «Карабах» со счетом 3:2. Команда уверенно идет вперед и забивает уже в шести матчах турнира подряд. В последних пяти играх у нее 9 голов, однако оборона остается слабым местом: за тот же отрезок пропущено 11 мячей. Лучший шанс хозяев в этом матче связан с их активностью впереди и домашним фактором.

«Барселона»

«Барселона» в предыдущем матче Лиги чемпионов обыграла «Копенгаген» 4:1 и продлила победную серию в турнире до трех встреч. Во всех последних пяти матчах команда забивала, а в сумме на этом отрезке отличилась 12 раз. При этом защита выглядит заметно надежнее, чем у соперника: всего 3 пропущенных мяча в пяти последних играх. По текущему балансу атаки и обороны гости выглядят предпочтительнее.

Факты о командах

«Ньюкасл»

  • не проигрывает в 5 последних матчах Лиги чемпионов
  • забивает в 6 последних матчах турнира
  • пропускает в 3 последних матчах Лиги чемпионов
  • забивает в 12 последних матчах во всех турнирах
  • пропускает в 13 последних матчах
  • в последних 5 играх: 9 забито и 11 пропущено

«Барселона»

  • побеждает в 4 последних матчах
  • выигрывает 3 последних матча Лиги чемпионов
  • забивает в 5 последних матчах
  • пропускает в 5 последних матчах Лиги чемпионов
  • в последних 5 играх: 12 забито и 3 пропущено
  • победила «Ньюкасл» в 3 последних очных матчах

Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Барселона»

Матч должен получиться интенсивным. «Ньюкасл» в Лиге чемпионов играет смело и почти всегда находит свои моменты, но слабая игра в обороне делает команду уязвимой против соперника такого уровня. «Барселона» сейчас выглядит более стабильной, лучше контролирует ход игры и заметно надежнее распоряжается своими шансами.

С учетом формы обеих команд и статистики последних матчей гости выглядят ближе к победе. При этом у «Ньюкасла» есть все, чтобы забить дома хотя бы один мяч, поэтому сценарий с голами с обеих сторон тоже выглядит рабочим.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Барселоны» – коэффициент 2.2
  • Обе забьют – да

2.20
Победа «Барселоны»
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Лига чемпионов Барселона Ньюкасл
Другие прогнозы
09.03.2026
14:00
1.40
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Ротор - Урал
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
16:00
1.50
Турция. Суперлига, 25 тур
Эюпспор - Коджаэлиспор
«Коджаелиспор» с форой (0)
09.03.2026
16:30
1.85
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив - Ахмат
Тотал больше 2.5
09.03.2026
16:30
1.53
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Рух - Металлист 1925
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
17:00
1.97
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Арсенал - Волга
Обе забьют — да
09.03.2026
19:00
1.48
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Верес - ЛНЗ
Тотал меньше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 