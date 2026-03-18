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Лига чемпионов 2025/2026
Барселона - Ньюкасл
Барселона - Ньюкасл: обзор матча 18 марта 2026
Барселона
18.03.2026, среда, 20:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
7 : 2
Завершен
Ньюкасл
6'
Рафинья
18'
М. Берналь
45+7'
Л. Ямаль (П)
51'
Ф. Лопес
56'
Р. Левандовски
61'
Р. Левандовски
72'
Рафинья
15'
Э. Эланга
28'
Э. Эланга
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Ньюкасл
Завершен
Замена
Войцех Щесны
️️️️➡️️
Жоан Гарсия
82'
81'
Замена
Вильям Осула
️️️️➡️️
Энтони Гордон
Травма
Жоан Гарсия
81'
ГОЛ! 7:2!
Рафинья
72'
Замена
Дани Ольмо
️️️️➡️️
Фермин Лопес
67'
Замена
Хави Эспарт
️️️️➡️️
Жоау Канселу
66'
Замена
Ферран Торрес
️️️️➡️️
Роберт Левандовски
66'
64'
Замена
Свен Ботман
️️️️➡️️
Жоэлинтон
64'
Замена
Джейкоб Мерфи
️️️️➡️️
Энтони Эланга
ГОЛ! 6:2!
Роберт Левандовски
Пас отдал
Ламин Ямаль
61'
60'
Желтая карточка
Джозеф Уиллок
(фол)
ГОЛ! 5:2!
Роберт Левандовски
Пас отдал
Рафинья
56'
55'
Замена
Джозеф Уиллок
️️️️➡️️
Сандро Тонали
54'
Травма
Сандро Тонали
ГОЛ! 4:2!
Фермин Лопес
Пас отдал
Рафинья
51'
46'
Замена
Валентино Ливраменто
️️️️➡️️
Киран Триппьер
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Ламин Ямаль
45'
+7
45'
+5
Желтая карточка
Киран Триппьер
(фол)
Гол отменен
Рафинья
45'
+4
45'
+3'
Желтая карточка
Пау Кубарси
(фол)
44'
28'
ГОЛ! 2:2!
Энтони Эланга
Пас отдал
Харви Барнс
Замена
Рональд Араухо
️️️️➡️️
Эрик Гарсия
22'
ГОЛ! 2:1!
Марк Берналь
Пас отдал
Жерар Мартин
18'
17'
Желтая карточка
Жоэлинтон
(фол)
15'
ГОЛ! 1:1!
Энтони Эланга
Пас отдал
Льюис Холл
ГОЛ! 1:0!
Рафинья
Пас отдал
Фермин Лопес
6'
Показать весь матч
Live: Барселона - Ньюкасл
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 7:2.
90+1'
2-й тайм окончен. Счет 7:2.
90'
Судья не добавил времени к тайму.
90'
Льюис Холл (Ньюкасл) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Войцех Щесны (Барселона). Проникающий пас делал Джозеф Уиллок.
89'
Момент не реализован! Харви Барнс (Ньюкасл). Навешивал Джейкоб Мерфи с углового.
88'
Рональд Араухо отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ньюкасл.
88'
Удар заблокирован. Бил Джейкоб Рэмзи (Ньюкасл).
86'
Ламин Ямаль (Барселона) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Аарон Рэмсдейл (Ньюкасл). Пас отдал Хави Эспарт.
84'
Правила нарушил Хави Эспарт (Барселона).
82'
Замена у команды Барселона. Жоан Гарсия ушел, Войцех Щесны вышел.
82'
Замена у команды Ньюкасл. Энтони Гордон ушел, Вильям Осула вышел.
80'
Пауза в матче. Травму получил Жоан Гарсия (Барселона).
80'
Харви Барнс (Ньюкасл) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Жоан Гарсия (Барселона). Пас отдал Энтони Гордон.
79'
Ламин Ямаль (Барселона) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Аарон Рэмсдейл (Ньюкасл). Проникающий пас делал Педри.
77'
Джейкоб Мерфи (Ньюкасл) в офсайде.
75'
Ферран Торрес (Барселона) в офсайде.
72'
Гол! 7:2! Забил Рафинья (Барселона).
70'
Валентино Ливраменто (Ньюкасл) заработал штрафной на своей половине поля.
70'
Правила нарушил Рафинья (Барселона).
69'
Удар заблокирован. Бил Ферран Торрес (Барселона). Ассистент - Дани Ольмо.
67'
Марк Берналь (Барселона) заработал штрафной на левом фланге.
67'
Правила нарушил Джейкоб Мерфи (Ньюкасл).
67'
Замена у команды Барселона. Фермин Лопес ушел, Дани Ольмо вышел.
66'
Замена у команды Барселона. Роберт Левандовски ушел, Ферран Торрес вышел.
66'
Замена у команды Барселона. Жоау Канселу ушел, Хави Эспарт вышел.
64'
Замена у команды Ньюкасл. Энтони Эланга ушел, Джейкоб Мерфи вышел.
64'
Замена у команды Ньюкасл. Жоэлинтон ушел, Свен Ботман вышел.
61'
Гол! 6:2! Забил Роберт Левандовски (Барселона). Проникающий пас сделал Ламин Ямаль.
60'
Джозеф Уиллок (Ньюкасл) получил желтую карточку за фол.
59'
Правила нарушил Джозеф Уиллок (Ньюкасл).
56'
Гол! 5:2! Забил Роберт Левандовски (Барселона). Ассистент - Рафинья (с углового).
56'
Замена у команды Ньюкасл. Сандро Тонали ушел, Джозеф Уиллок вышел.
51'
Гол! 4:2! Забил Фермин Лопес (Барселона). Проникающий пас сделал Рафинья.
50'
Рафинья (Барселона) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Аарон Рэмсдейл (Ньюкасл). Пас отдал Роберт Левандовски.
49'
Рафинья (Барселона) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Аарон Рэмсдейл (Ньюкасл).
45'
Замена у команды Ньюкасл. Киран Триппьер ушел, Валентино Ливраменто вышел.
45'
2-й тайм стартовал.
45+8'
1-й тайм окончен. Счет 3:2.
45+7'
Гол! 3:2! Ламин Ямаль (Барселона) забил с пенальти.
45+5'
Киран Триппьер (Ньюкасл) получил желтую карточку за фол.
45+4'
Решение ВАР. заработал пенальти!
45+3'
Киран Триппьер (Ньюкасл) нарушил правила в своей штрафной. Пенальти!
45+3'
Рафинья (Барселона) заработал пенальти. Фол в штрафной площади.
45+1'
Момент не реализован! Ламин Ямаль (Барселона). Пас после быстрого прохода сделал Роберт Левандовски.
45+1'
Рафинья (Барселона) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Аарон Рэмсдейл (Ньюкасл). Пас отдал Роберт Левандовски.
45'
Сколько минут добавил судья? 3.
45'
Пауза в матче. Травму получил Сандро Тонали (Ньюкасл).
44'
Пау Кубарси (Барселона) получил желтую карточку за фол.
44'
Правила нарушил Пау Кубарси (Барселона).
44'
Энтони Гордон (Ньюкасл) заработал штрафной на своей половине поля.
43'
Роберт Левандовски (Барселона) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Аарон Рэмсдейл (Ньюкасл). Пас отдал Педри.
42'
Педри (Барселона) заработал штрафной на своей половине поля.
42'
Правила нарушил Сандро Тонали (Ньюкасл).
41'
Аарон Рэмсдейл (Ньюкасл) заработал штрафной на своей половине поля.
40'
Удар заблокирован. Бил Роберт Левандовски (Барселона). Ассистент - Рафинья.
36'
Ламин Ямаль (Барселона) заработал штрафной на правом фланге.
36'
Правила нарушил Харви Барнс (Ньюкасл).
34'
Жоэлинтон (Ньюкасл) заработал штрафной на левом фланге.
34'
Правила нарушил Фермин Лопес (Барселона).
32'
Энтони Эланга (Ньюкасл) в офсайде.
29'
Момент не реализован! Энтони Гордон (Ньюкасл). Длинный пас отдал Энтони Эланга.
28'
Гол! 2:2! Забил Энтони Эланга (Ньюкасл). Ассистент - Харви Барнс.
27'
Жерар Мартин (Барселона) сыграл рукой.
26'
Пауза окончена. Матч продолжается.
24'
Пауза в матче. Травму получил Пау Кубарси (Барселона).
23'
Момент не реализован! Рональд Араухо (Барселона). Навешивал Рафинья с углового.
22'
Малик Тиав отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Барселона.
22'
Удар заблокирован. Бил Рональд Араухо (Барселона). Длинный пас делал Рафинья.
22'
Замена у команды Барселона. Эрик Гарсия ушел, Рональд Араухо вышел.
21'
Сандро Тонали отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Барселона.
18'
Гол! 2:1! Забил Марк Берналь (Барселона). Пас головой сделал Жерар Мартин.
17'
Жоэлинтон (Ньюкасл) получил желтую карточку за фол.
17'
Ламин Ямаль (Барселона) заработал штрафной в атаке.
17'
Правила нарушил Жоэлинтон (Ньюкасл).
15'
Гол! 1:1! Забил Энтони Эланга (Ньюкасл). Проникающий пас сделал Льюис Холл.
13'
Льюис Холл (Ньюкасл) заработал штрафной на своей половине поля.
13'
Правила нарушил Ламин Ямаль (Барселона).
11'
Харви Барнс (Ньюкасл) заработал штрафной на левом фланге.
11'
Правила нарушил Марк Берналь (Барселона).
10'
Жоау Канселу (Барселона) заработал штрафной на своей половине поля.
10'
Правила нарушил Энтони Эланга (Ньюкасл).
7'
Роберт Левандовски (Барселона) заработал штрафной на своей половине поля.
7'
Правила нарушил Дэн Берн (Ньюкасл).
6'
Гол! 1:0! Забил Рафинья (Барселона). Ассистент - Фермин Лопес.
5'
Дэн Берн отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Барселона.
3'
Дэн Берн (Ньюкасл) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Жоан Гарсия (Барселона). Пас отдал Малик Тиав.
2'
Жоау Канселу отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Ньюкасл.
1'
Правила нарушил Эрик Гарсия (Барселона).
1'
Энтони Гордон (Ньюкасл) заработал штрафной на левом фланге.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Барселона
13
Жоан Гарсия
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
22
Марк Берналь
ОП
8
Педри
ЦП
16
Фермин Лопес
ЦП
11
Рафинья
(К)
ПВ
10
Ламин Ямаль
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Ньюкасл
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
(К)
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Сандро Тонали
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
7
Жоэлинтон
АП
10
Энтони Гордон
ЛВ
20
Энтони Эланга
ЛВ
Главный тренер
Эдди Хау
Барселона
25
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
4
Рональд Араухо
ЦЗ
36
Альваро Кортес
ЦЗ
42
Хави Эспарт
ПЗ
17
Марк Касадо
ОП
43
Томми Маркес
ОП
6
Гави
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
14
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Ферран Торрес
ПВ
19
Руни Барджи
ПВ
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
58
Эйдан Харрис
ВР
26
Джон Радди
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
21
Валентино Ливраменто
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
9
Йоанн Висса
ЛВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
62
Шон Нив
ЦФ
18
Вильям Осула
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Гарсия
18
Мартин
24
Гарсия
5
Кубарси
2
Канселу
22
Берналь
8
Педри
16
Лопес
11
Рафинья
10
Ямаль
9
Левандовски
3-1-2-3-1
32
Рэмсдейл
2
Триппьер
33
Берн
12
Тиав
8
Тонали
3
Холл
11
Барнс
10
Гордон
7
Жоэлинтон
20
Эланга
41
Рэмзи
13
Гарсия
25
Щесны
25
Щесны
13
Гарсия
24
Гарсия
4
Араухо
4
Араухо
24
Гарсия
2
Канселу
42
Эспарт
42
Эспарт
2
Канселу
16
Лопес
20
Ольмо
20
Ольмо
16
Лопес
9
Левандовски
7
Торрес
7
Торрес
9
Левандовски
7
Жоэлинтон
4
Ботман
4
Ботман
7
Жоэлинтон
2
Триппьер
21
Ливраменто
21
Ливраменто
2
Триппьер
8
Тонали
28
Уиллок
28
Уиллок
8
Тонали
20
Эланга
23
Мерфи
23
Мерфи
20
Эланга
10
Гордон
18
Осула
18
Осула
10
Гордон
Остались в запасе
Барселона
Ньюкасл
31
Диего Кочен
ВР
36
Альваро Кортес
ЦЗ
17
Марк Касадо
ОП
43
Томми Маркес
ОП
6
Гави
ЦП
14
Маркус Рэшфорд
ЛВ
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Ник Поуп
ВР
58
Эйдан Харрис
ВР
26
Джон Радди
ВР
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
62
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
36
Альваро Кортес
ЦЗ
17
Марк Касадо
ОП
43
Томми Маркес
ОП
6
Гави
ЦП
14
Маркус Рэшфорд
ЛВ
19
Руни Барджи
ПВ
Остались в запасе
1
Ник Поуп
ВР
58
Эйдан Харрис
ВР
26
Джон Радди
ВР
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
62
Шон Нив
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Эдди Хау
Барселона
Точно не сыграют
Алекс Бальде
ЛЗ
Андреас Кристенсен
ЦЗ
Жюль Кунде
ЦЗ
Френки де Йонг
ЦП
Ньюкасл
Точно не сыграют
Бруно Гимарайнс
ЦП
Марк Гиллеспи
ВР
Эмиль Крафт
ПЗ
Льюис Майли
АП
Фабиан Шер
ЦЗ
Статистика матча Барселона - Ньюкасл
1
3
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
13
5
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
ВАР
1
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
9
13
Офсайды
2
2
Количество передач
457
267
Сейвы
3
6
Точность передач %
87
74
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
16
7
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
4.29
1.52
xGP (предотвращенные голы)
-0.38
-0.38
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Камп Ноу
Посещаемость:
56662
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