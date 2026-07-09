«Арсенал» близок к покупке полузащитника сборной Бразилии

Трансфер полузащитника «Ньюкасла» Бруну Гимарайнса в «Арсенал» становится все ближе.

Сделка по Бруну Гимарайнсу продвигается при поддержке Микеля Артеты, который настаивает на его переходе. Сделка зависит от позиции «Ньюкасла», но «Арсенал» снова сделает предложение.

Личные условия практически согласованы. Никаких посредников в сделке нет: агенты Бертолуччи, Киа Джурабчян и Алексис Малавольта работают над этим трансфером вместе.