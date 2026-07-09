«Арсенал» близок к покупке полузащитника сборной Бразилии

Трансфер полузащитника «Ньюкасла» Бруну Гимарайнса в «Арсенал» становится все ближе.
Сделка по Бруну Гимарайнсу продвигается при поддержке Микеля Артеты, который настаивает на его переходе. Сделка зависит от позиции «Ньюкасла», но «Арсенал» снова сделает предложение.
Личные условия практически согласованы. Никаких посредников в сделке нет: агенты Бертолуччи, Киа Джурабчян и Алексис Малавольта работают над этим трансфером вместе.
- 28-летний Гимарайнс в этом сезоне провел за «Ньюкасл» 41 матч, забил 9 голов, сделал 8 ассистов.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2028 года.
- Гимарайнс со сборной Бразилии вылетел в 1/8 финала чемпионата мира-2026 от Норвегии.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо