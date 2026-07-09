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Подробности трансфера Парады в «Спартак»

9 июля, 18:17
22

«Спартак» близок к приобретению левого защитника «Алавеса» Виктора Парады. Сумма трансфера превысит 6 миллионов евро.

Московский клуб находится на финальной стадии переговоров, и переход может состояться уже в ближайшие дни. «Алавес» установил минимальную цену за Параду в 6 миллионов евро – итоговая сумма сделки окажется чуть выше этой отметки.

  • Виктор Парада, 24-летний левый защитник, в прошлом сезоне провел за «Алавес» 33 матча во всех турнирах, суммарно отыграв 2291 минуту. Он был игроком основного состава и при Эдуардо Коудете, и при Кике Санчес Флоресе. Контракт футболиста с испанским клубом рассчитан до 2029 года.
  • Сезон-2024/25 Парада провел в аренде в «Мирандесе», с которым остановился в шаге от выхода в Примеру.
  • «Спартак» проводит предсезонную подготовку, а первый официальный матч – финал Суперкубка России против «Зенита» – состоится 18 июля.

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Источник: AS
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Алавес Спартак Парада Виктор
Комментарии (22)
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СильныйМозг
1783611540
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Юсвиняр
1783611560
Попортят в свинарне его и бесплатно отпустят, да только репутацию ему будет не исправить.
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alefreddy
1783611577
переплатили немного(чуть дороже никакого Рябчука) посмотрим в деле
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Цугундeр
1783612092
))) Ляяя....))Тема дня, просто.( "Для прохождения торжественным маршем командующий парадом подает команды: "Парад - СМИРНО", "К торжественному маршу, поротно .., на одного линейного .. дистанции, первая рота .. прямо, остальные напра-ВО (нале-ВО)", "На пле-ЧО", "Равнение направо, шагом - МАРШ".(С) Прям, вылитая тарасовская ударная.. Кто- куда..)))
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Cleaner
1783612437
Если приобретут ПАРАДа, то в мае в Спартаке будут ПАРАДЫ по поводу выхода Спартака В ПЕРДИВ! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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ziborock
1783612742
Весь бомонд из Катькиного садика уже здесь!😄🤣😁
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andr45
1783617123
«Как стало известно «СЭ», сумма перехода защитника Виктора Парады в «Спартак» составит около 5 миллионов евро.» CЭ 09.07.26
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Из Твери Леха
1783621868
А после спортага на радужный парад...
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