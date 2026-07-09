Подробности трансфера Парады в «Спартак»

«Спартак» близок к приобретению левого защитника «Алавеса» Виктора Парады. Сумма трансфера превысит 6 миллионов евро.
Московский клуб находится на финальной стадии переговоров, и переход может состояться уже в ближайшие дни. «Алавес» установил минимальную цену за Параду в 6 миллионов евро – итоговая сумма сделки окажется чуть выше этой отметки.
- Виктор Парада, 24-летний левый защитник, в прошлом сезоне провел за «Алавес» 33 матча во всех турнирах, суммарно отыграв 2291 минуту. Он был игроком основного состава и при Эдуардо Коудете, и при Кике Санчес Флоресе. Контракт футболиста с испанским клубом рассчитан до 2029 года.
- Сезон-2024/25 Парада провел в аренде в «Мирандесе», с которым остановился в шаге от выхода в Примеру.
- «Спартак» проводит предсезонную подготовку, а первый официальный матч – финал Суперкубка России против «Зенита» – состоится 18 июля.
Источник: AS