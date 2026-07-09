Подробности трансфера Парады в «Спартак»

«Спартак» близок к приобретению левого защитника «Алавеса» Виктора Парады. Сумма трансфера превысит 6 миллионов евро.

Московский клуб находится на финальной стадии переговоров, и переход может состояться уже в ближайшие дни. «Алавес» установил минимальную цену за Параду в 6 миллионов евро – итоговая сумма сделки окажется чуть выше этой отметки.