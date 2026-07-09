«Барселона» сделала предложение по вингеру «Боруссии»

«Барселона» предложила дортмундской «Боруссии» приобрести у нее вингера Карима Адейеми.

Каталонцы ожидают ответа представителей немецкого клуба и рассчитывают оформить трансфер в ближайшее время.

Сам Адейеми этим летом хочет перейти только в «Барселону». Главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик хочет видеть вингера в команде.