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«Барселона» сделала предложение по вингеру «Боруссии»

Сегодня, 08:44
1

«Барселона» предложила дортмундской «Боруссии» приобрести у нее вингера Карима Адейеми.

Каталонцы ожидают ответа представителей немецкого клуба и рассчитывают оформить трансфер в ближайшее время.

Сам Адейеми этим летом хочет перейти только в «Барселону». Главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик хочет видеть вингера в команде.

  • Срок контракта 24-летнего немецкого вингера с дортмундцами рассчитан до середины 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.
  • В этом сезоне Адейеми провел за «Боруссию Д» 39 матчей, забил 10 голов, сделал 6 ассистов.

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Источник: страница Jijantes FC в соцсети X
Испания. Примера Германия. Бундеслига Боруссия Д Барселона Адейеми Карим
Комментарии (1)
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Good_win_ФКСМ
1783579737
хороший игрок, но справа Ямаль в Барсе... центр полузащиты тоже занят. получается, только центрфорвардом, как он периодически играет в ДБ, да и в Ред Булле его там часто пробовали
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