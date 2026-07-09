Агент Хусанова: «Игроки российского клуба вели себя так, будто они 3 раза ЧМ выиграли»

Гайрат Хасбиуллин, агент защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова рассказал об атмосфере в английской команде.

– Ваша роль позволила вам узнать Гвардиолу лучше, чем его знают 99 процентов людей. Какой он?

– Начну с того, что меня удивил весь коллектив «Манчестер Сити». Они очень простые ребята, совершенно не зазвездившиеся.

Я как-то был на тренировке одного из российских клубов, и некоторые футболисты вели себя так, будто они три раза чемпионат мира выиграли. В Узбекистане такое тоже легко найти.

А в «Ман Сити» – ни у кого никогда нет проблем поздороваться, пообщаться, обнять маленького сына Кодыра. Как любой их игрок общается с обслуживающим персоналом – это показатель.