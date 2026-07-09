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  • Агент Хусанова: «Игроки российского клуба вели себя так, будто они 3 раза ЧМ выиграли»

Агент Хусанова: «Игроки российского клуба вели себя так, будто они 3 раза ЧМ выиграли»

Сегодня, 10:06
16

Гайрат Хасбиуллин, агент защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова рассказал об атмосфере в английской команде.

– Ваша роль позволила вам узнать Гвардиолу лучше, чем его знают 99 процентов людей. Какой он?

– Начну с того, что меня удивил весь коллектив «Манчестер Сити». Они очень простые ребята, совершенно не зазвездившиеся.

Я как-то был на тренировке одного из российских клубов, и некоторые футболисты вели себя так, будто они три раза чемпионат мира выиграли. В Узбекистане такое тоже легко найти.

А в «Ман Сити» – ни у кого никогда нет проблем поздороваться, пообщаться, обнять маленького сына Кодыра. Как любой их игрок общается с обслуживающим персоналом – это показатель.

  • 22-летний Хусанов в минувшем сезоне провел за «Манчестер Сити» 37 матчей.
  • Узбекистанский футболист перешел в английский клуб в январе 2025 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Хусанов Абдукодир
Комментарии (16)
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FFR
1783581711
Вот поэтому россиян не любят нигде.
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АК 68
1783583147
В любой нации есть высокомерные люди, просто этому узбеку захотелось плюнуть в сторону русских, учитывая, что его клиент играет в Англии, там это модно, приветствуется.
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timismayev
1783583890
Зачем вы ведётесь на однодневные телеграм-каналы, группы и прочую ерунду по прогнозам? Есть же надёжный и проверенный годами сервис. В любом поиске найдёте по фразе: «серебряный прогноз сервис» МАТЧ ТВ сюжет показывал.
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ZAITZEFF2011
1783585541
Агент чурбана словил звезду раньше времени.
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Baggio1986
1783587259
Какую-то звезду придумали из Узбекистана))
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