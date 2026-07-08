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Ловчев описал Мостового двумя словами

Вчера, 20:46
4

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался об Александре Мостовом.

– Когда смотрите на этого Нагельсмана, начинаете понимать Сашу Мостового, который таких холеных, ученых, залезших в футбол, ненавидит?

– Мы с Сашей Мостовым друзья. Ему по пониманию футбола в подметки не годятся многие, работающие сегодня тренерами. Но Саша говорит: «Дайте мне три года – я вам создам команду».

– Многовато по нынешним временам.

– О чем и речь. Кто ему даст три года? Мне Бесков когда-то сказал: «Чтоб создать команду, дайте мне полгода». Но Саша не будет ни под кого подстраиваться! Понимаете, в чем дело? Потому что он царь. Футбольный царь. Никуда от этого не денешься.

Ему надо прийти в «Спартак» – и всех загнать под свое видение футбола. А кто ему позволит? Не позволят! Вы посмотрите, российские ребята, толковые тренеры годами без работы – Колыванов, Корнеев, Бородюк... Они знают, что такое хороший футбол.

А Сашка еще и хайпует. Сейчас же время хайпа. Надо не хайповать, а доказывать.

Как это сделал Андрей Талалаев. Которого никогда особо тренером не считали – ну, работал в «Химках», «Тамбове»... А он всем показал! Слепил хорошую команду из игроков, которых никто знать не знал.

  • В прошлом году 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию категории A.
  • Он проходил стажировку в московском «Динамо» у Марцела Лички.
  • Александр тренировал только команды, собранные для выставочных матчей, а также любительские и медийные клубы.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ловчев Евгений Мостовой Александр
Комментарии (4)
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TOMSON
1783534156
Пример Анри доказывает, что быть хорошим футболистом и хорошим тренером абсолютно разные вещи…
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slavа0508
1783534656
Два балабола ...
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САДЫЧОК
1783537217
Когда говорят царь- сразу картина голый царь с короной, которая налезла на уши. Мостовой утопил Сельту в Пердив- а Ловчев Спартак в Пердив. Не стоит серьезно относиться к ним.
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kyereshchenkov
1783538746
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