Ловчев описал Мостового двумя словами

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался об Александре Мостовом.

– Когда смотрите на этого Нагельсмана, начинаете понимать Сашу Мостового, который таких холеных, ученых, залезших в футбол, ненавидит?

– Мы с Сашей Мостовым друзья. Ему по пониманию футбола в подметки не годятся многие, работающие сегодня тренерами. Но Саша говорит: «Дайте мне три года – я вам создам команду».

– Многовато по нынешним временам.

– О чем и речь. Кто ему даст три года? Мне Бесков когда-то сказал: «Чтоб создать команду, дайте мне полгода». Но Саша не будет ни под кого подстраиваться! Понимаете, в чем дело? Потому что он царь. Футбольный царь. Никуда от этого не денешься.

Ему надо прийти в «Спартак» – и всех загнать под свое видение футбола. А кто ему позволит? Не позволят! Вы посмотрите, российские ребята, толковые тренеры годами без работы – Колыванов, Корнеев, Бородюк... Они знают, что такое хороший футбол.

А Сашка еще и хайпует. Сейчас же время хайпа. Надо не хайповать, а доказывать.

Как это сделал Андрей Талалаев. Которого никогда особо тренером не считали – ну, работал в «Химках», «Тамбове»... А он всем показал! Слепил хорошую команду из игроков, которых никто знать не знал.