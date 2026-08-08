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Ловчев обратился к Шварцу: «Заткни им всем рот»

8 августа, 12:13
11

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев выступил с поддержкой в адрес главного тренера «Динамо» Сандро Шварца.

«Вам нужен в «Динамо» другой тренер по фамилии Старик Хоттабыч, который сразу придет. Три матча сыграли – о чем вы говорите вообще? За семь месяцев поменялось три главных тренера в «Динамо». Дайте ему хотя бы отработать. А вы после игры орете: менять его или нет.

Я работал со всеми великими – с Качалиным, Симоняном, Бесковым, Лобановским, которые к тому времени по 25 лет работали тренерами. И у них были удачи и неудачи. Шварц, заткни им всем рот. Выиграй три матча, и мы будем тут говорить: «Красавец вообще», – сказал Ловчев.

  • Шварц вернулся в «Динамо» в мае, сменив Ролана Гусева.
  • После двух туров РПЛ московская команда занимает 13-е место в турнирной таблице, имея на счету одно очко.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Шварц Сандро Ловчев Евгений
Комментарии (11)
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subbotaspartak
1786181073
...Выиграй три матча, и мы будем тут говорить: «Красавец... "Мы сыграли с талем 8 партий, В преферанс, очко и на бильярде, Таль сказал - Такой не подведёт..." - В.С. Высоцкий
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DOCTOR PENALTY
1786184398
Заткнуть рот действительно надо. Кому?... )))
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crf57
1786184493
А чего ж ЛОВЧЕВ не давал такой возможности КАРПИНУ поработать!? Объяснение очень простое! Футболисты просто ленивые бездельники и ни один тренер здесь не поможет! ДИНАМО опять будет в попе.
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andr45
1786185355
Как же Ловчев ненавидит «Спартак» и готов лизать все интимные места тренерам других команд)) 14 октября 2019 года Тедеско был назначен главным тренером московского «Спартака» 15 октября 2019  Ловчев: «Разве кто-то у нас в стране знает, кто такой Доменико Тедеско? Вся его биография умещается в две строчки. »  10.06 2022 года Абаскаль был назначен главным тренером московского «Спартака». Чемпионат начался 17.07.2022 6.07.2022 ЛОВЧЕВ «Не сомневаюсь, как только Абаскалю проиграет три матча, скажет, что уезжает. Сегодня вся страна говорит об импортозамещении, а они иностранных тренеров везут.» 5.01 2022 года Карседо был назначен главным тренером московского «Спартака» 6.03.2026 ЛОВЧЕВ «Главная заслуга Карседо – работал с Эмери. «Спартак» сорит деньгами и приглашает непонятных людей.» Жень, заткни пасть в адрес Спартака»)
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Интерес
1786185439
Мы гоняем по кругу зайца и сменим Шварца на Вайсса.
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MaxRnD
1786189314
То ещё Шварцу сказочно фортануло, что в последней игре Факел сам себе забил на 90-й, а то бы билеты на обратную дорогу уже купили ...
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...уефан
1786191691
...на Матч ТВ он ещё и не такое говорил и скажет - основной источник дохода...
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rash1959
1786192293
Вот Непомнящий самокритично высказался, что у него с головой не все окей, Не всё надо воспринимать о чём он говорит. возраст даёт о себе знать. Пора бы и Ловчему прислушаться к "свисту" из своей головушки.
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Айболид
1786192548
Это не тот "Шварц" )))
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val69
1786193638
Залепил бы дуло, Серафимыч..
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