Ловчев обратился к Шварцу: «Заткни им всем рот»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев выступил с поддержкой в адрес главного тренера «Динамо» Сандро Шварца.

«Вам нужен в «Динамо» другой тренер по фамилии Старик Хоттабыч, который сразу придет. Три матча сыграли – о чем вы говорите вообще? За семь месяцев поменялось три главных тренера в «Динамо». Дайте ему хотя бы отработать. А вы после игры орете: менять его или нет.

Я работал со всеми великими – с Качалиным, Симоняном, Бесковым, Лобановским, которые к тому времени по 25 лет работали тренерами. И у них были удачи и неудачи. Шварц, заткни им всем рот. Выиграй три матча, и мы будем тут говорить: «Красавец вообще», – сказал Ловчев.