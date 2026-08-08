«Позор»: Кирьяков пристыдил свой бывший клуб

Бывший форвард «Динамо» Сергей Кирьяков высказался о ситуации в клубе.

«На месте Тюкавина любой бы ушeл. Но Костя пока остаeтся в команде. В этом сезоне ничего не указывает на то, что «Динамо» будет бороться за чемпионство. Клуб приглашает тренера, который ничего не выиграл в своей карьере. И который когда-то уже ушeл из команды по своему желанию. В такой ситуации «Зенит» может подсуетиться и забрать игрока.

Руководство «Динамо» делает всe, чтобы команда была не конкурентоспособной. И убивает традиции клуба! Параллельно падает перед Шварцем на колени с мешком денег и просит его вернуться! Происходящее в клубе отлично описывает слово «позор», – сказал Кирьяков.